Fachtagung zur kulturellen Bildung

Brigitte Schorn (links) und Gisela Wibbing von der Arbeitsstelle „kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW“.

Meinerzhagen - Der Stellenwert der kulturellen Bildung sei essenziell, betonte Bürgermeister Jan Nesselrath, als er am Dienstag die Teilnehmer einer Fachtagung zu diesem Thema in der Meinerzhagener Stadthalle begrüßte.

Ulrike Tütemann, Kulturmanagerin der vier Oben-an-der-Volme-Kommunen, hatte gemeinsam mit der Arbeitsstelle „kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW“ der Akademie Remscheid zu der Tagung eingeladen, die unter dem Motto „Raus aus der Schule – Lernen am anderen Ort“ stand.

Rund 50 Teilnehmer aus dem gesamten Märkischen Kreis informierten sich – Vertreter von Schulen genauso wie Akteure verschiedener Kultureinrichtungen im Kreis, die als Kooperationspartner in Frage kommen. Wenn es nach den Organisatoren geht, sollte die Tagung ein „erster Aufschlag“ sein, um die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kultureinrichtungen oder Künstlern zu intensivieren.

Das Team der Arbeitsstelle für kulturelle Bildung informierte zunächst darüber, wie sehr kulturelle Bildung sowohl die schulische als auch die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen kann. Langfristiger Erfolg hänge aber davon ab, dass Schulen sich nicht auf einzelne Projekte beschränken, sondern kulturelle Bildung fest in ihr Programm einbinden. Wie das funktionieren kann, erfuhren die anwesenden Lehrer von Kollegen aus Aachen, Oberhausen und Recklinghausen, die die Konzepte ihrer Schulen vorstellten. Die Ideen als solche wurden mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. Aber Finanzierung und ohnehin schon prall gefüllte Lehr- und Stundenpläne ließen Zweifel an der Realisierbarkeit aufkommen. Förderung und Sponsoren seien wichtig, aber vor allem müsse die ganze Schule hinter einem kulturellen Konzept stehen, hielten die Referenten dagegen.

Am Nachmittag präsentierten sich verschiedene Kultureinrichtungen aus dem Märkischen Kreis als mögliche Kooperationspartner, angefangen beim Bakelitmuseum in Kierspe über die städtischen Galerien in Lüdenscheid und Iserlohn und die Museen der Burg Altena bis hin zur Phänomenta.