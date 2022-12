Sonneborn, Stadelmann, Schwarzer und mehr: Volles KuK-Programm im ersten Halbjahr 2023

Von: Frank Zacharias

Stellten in der Bücherei Schmitz erstmals das neue KuK-Programm vor: Vorsitzender Rolf Muck (links) und sein Stellvertreter Steffen Wieland. © F. Zacharias

Für Rolf Muck und Steffen Wieland war es eine Premiere. Erst Ende November offiziell in die Ämter gewählt, stand für den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter jetzt ein Termin von höchster Bedeutung im Kalender: die Vorstellung des neuen KuK-Programms im ersten Halbjahr 2023.

Meinerzhagen/Kierspe – Ein Programm, mit dem man auch neue Impulse setzen will, wie am Freitag in der Buchhandlung Schmitz deutlich wurde. Denn was sich im Vorstand des Vereins für Kommunikation und Kultur in Kierspe und Meinerzhagen abzeichnete, soll auch im Programm Niederschlag finden.

„Wir wollen natürlich weiterhin alle Bereiche abdecken, aber verstärkt auch die jüngere Generation im Blick haben“, sagte Muck. Das spiegele sich intensiv zwar erst im zweiten Halbjahr wider, für das etwa der Comedian Abdelkarim bereits zugesagt habe. Aber bereits jetzt hat man mit den bewährten Kinder- und Jugendtheateraufführungen (11. Mai/6. März) und einem „Comedy-Mix“ am 26. Mai an die Jugend gedacht. Bei Letzterem treten unter anderem die bekannten Stand-up-Comedians Ingmar Stadelmann, Tony Bauer oder Herr Schröder auf.

Aus Brüssel nach Meinerzhagen: der Satiriker und EU-Abgeordnete der „Partei“ Martin Sonneborn. © Flu Popow

Dass mit dem Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn, dem Kabarettisten Christoph Sieber oder auch dem Klavier-Kabarettisten Bodo Wartke auch etwas für die „gesetzteren“ Jahrgänge dabei ist, dürfte die Stammgäste von KuK indes ebenso freuen. Und natürlich wurden auch Freunde der klassischen und zeitgenössischen Musik nicht vergessen: Sei es in Form des Neujahrskonzerts oder auch der Auftritte des Cuarteto Repentino und des „Torsten Zwingenberger 4tets“.

Die gewohnten Angebote KuK-Tours und KuK-Kino runden das Halbjahr ab, das darüber hinaus aber noch die eine oder andere Überraschung bereit hält, die es noch nicht ins gedruckte Programm geschafft hat. Eine Zusage fürs Frühjahr habe man etwa bereits von Alice Schwarzer erhalten, die Anfang Dezember ihren 80. Geburtstag feierte. „Lesungen sind leider immer recht kurzfristig zu planen, weil die Verlage nicht so weit im Voraus Termine ermöglichen“, kündigt Rolf Muck auch noch weitere Autoren an, die man mitunter kurzfristig ins Programm hole.

Planungen für das zweite Halbjahr laufen auf Hochtouren

Unterdessen laufen die Planungen für das zweite Halbjahr bereits auf Hochtouren. „Da liegen auch schon viele Angebote vor“, sagt Muck, der aber auch um das Risiko weiß, das sowohl Veranstalter als auch Künstler eingehen. „Die Leute warten auf ihre Strom- und Gasrechnung. Die Kultur könnte das Erste sein, an dem man spart.“ Steffen Wieland, 2. Vorsitzender von KuK, betont jedoch, dass man mit der Preispolitik weiterhin möglichst viele Besucher erreichen wolle. Bewusst habe man fast alle Kartenpreise unter 30 Euro gehalten – mit einer Ausnahme: Tickets für Bodo Wartke kosten im Vorverkauf 35 Euro.

Dieser Vorverkauf habe seit Corona jedoch stark nachgelassen, sagen Muck und Wieland. „Das macht alles natürlich weniger planbar“, räumen die Vorsitzenden ein. Eines soll es aber nicht mehr geben: kurzfristige Absagen aufgrund eines zu geringen Kartenabsatzes. „Das war ein Fehler“, sagt Steffen Wieland. Denn weil sich immer mehr Kulturfreunde für kurzfristige Ticketkäufe an der Abendkasse entscheiden, hätten manche nach den Absagen vor verschlossenen Türen gestanden. „Das wird es nicht noch einmal geben!“

Das Programm im Überblick

5. Januar, 20 Uhr: KuK-Neujahrskonzert (Stadthalle Meinerzhagen)

15. Januar, 11 Uhr: KuKino mit „Junges Licht“ (Awo-Treff Stadthalle Meinerzhagen)

5. Februar, 17 Uhr: Konzert mit dem Cuarteto Repentino (Margarethenkirche Kierspe)

17. Februar, 20 Uhr: Kabarett mit Bodo Wartke (Stadthalle Meinerzhagen)

5. März, 19.30 Uhr: Konzert mit Torsten Zwingenberger 4tet (Brennerei Rönsahl)

6. März, 19 Uhr: Schauspiel „Woyzeck“ (Stadthalle Meinerzhagen)

19. März, 11 Uhr: KuKino mit „Simpel“ (Awo-Treff Stadthalle Meinerzhagen)

25. März, 20 Uhr: „Krawall und Satire“ mit Martin Sonneborn (Stadthalle Meinerzh.)

16. April, 9 Uhr: KuK-Tours (Phoenix de Lumières)

27. April, 20 Uhr: Kabarett mit Christoph Sieber (PZ der Gesamtschule Kierspe)

11. Mai, 16 Uhr: Kindertheater „Die unendliche Geschichte“ (Stadthalle Meinerzhagen)

11. bis 14. Mai: KuK-Tours „Auf den Spuren der Hanse“

26. Mai, 20 Uhr: Comedy-Mix (Stadthalle Meinerzhagen)

Vorverkaufsstellen

„Eine KuK-Karte ist auch ein perfektes Last-Minute-Weihnachtsgeschenk“, sagt Steffen Wieland. Tickets gibt es wie immer in Meinerzhagen im Atelier Albrecht, Derschlager Straße 8, und in der Buchhandlung Schmitz, Zur Alten Post 6, sowie in Kierspe in der Buchhandlung Timpe, Friedrich-Ebert-Straße 363. Online gibt es die Karten unter www.kuk-verein.de.