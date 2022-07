KuK präsentiert Kulturprogramm für das zweite Halbjahr

Von: Klaus Schliek

KuK-Vorsitzender Karl-Heinz Kraus (rechts) und sein Stellvertreter Wolfgang Schmitz informieren über das Programm des Kulturvereins im zweiten Halbjahr. © Schliek, Klaus

Generationswechsel im Vorstand des Kulturvereins KUK: Bei der Vorstellung des Veranstaltungsprogramms für das zweite Halbjahr informierte der Vorsitzende Karl-Heinz Kraus über Veränderungen in der Führungsriege. Sie greifen am 17. August, wenn im Rahmen der Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr im Gesellschaftsraum 2 der Stadthalle turnusmäßig die Wahlen anstehen.

Meinerzhagen/Kierspe – Nach zwölf Jahren im Vorstand, davon gut sechseinhalb als Vorsitzender, tritt Karl-Heinz Kraus nicht zur Wiederwahl an. Gleiches gilt für seinen langjährigen Stellvertreter Wolfgang Schmitz. Auch Rüdiger Kahlke, der als 2. Schriftführer mit großem Einsatz die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins betreut, zieht sich aus der Vorstandsarbeit zurück.

Jüngere einbinden

Beim Gespräch am Dienstag betonten die drei gestandenen Kulturförderer, dass weder ein Zerwürfnis noch sonstige Probleme im Verein der Grund für ihre Entscheidung sind. Es sei einfach an der Zeit, jüngere Kräfte einzubinden, erklärte Vorsitzender Karl-Heinz Kraus.



Seine zwei Vorstandskollegen pflichteten ihm bei und verwiesen auf den stark besetzten KUK-Beirat. Aus diesem Kreis, davon sind die drei Vorstände überzeugt, finden sich am 17. August geeignete Nachfolger. Ziel ist es, das anspruchsvolle Kulturprogramm im oberen Volmetal noch breiter aufzustellen und für die Zukunft zu sichern.

Corona-Pandemie erschwerte die Arbeit

Karl-Heinz Kraus und Wolfgang Schmitz verhehlten nicht, dass ihnen bei der KUK-Arbeit die Folgen der Corona-Pandemie zugesetzt haben. Fest vorgesehen Top-Veranstaltungen mussten ausfallen, andere Auftritte und Aktionen teils dreimal neu terminiert werden. „Die daraus resultierende Unsicherheit und die zusätzliche Arbeitsbelastung haben meine Frustationstoleranz ganz erheblich herausgefordert“, so Karl-Heinz Kraus.



Kraus und Schmitz sind nicht nur Vorstände, sondern in den Bereichen Musik und Literatur auch engagierte Programmmacher. Auf diesem Gebiet können sie Corona aktuell sogar etwas Positives abgewinnen: „Wir erreichen jetzt sogar Künstler, die wir in den Vorjahren vor allem wegen der Anforderungen an die Veranstaltungsorte nicht buchen konnten“, berichtet Karl-Heinz Kraus von einer für die örtlichen Kulturfreunde positiven Entwicklung.



Und noch etwas hat die Pandemie gezeigt: Die Sponsoren und die Anbieter von Veranstaltungsorten stehen auch in schwieriger Zeit zu 100 Prozent hinter KUK. „Für diese große Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken“, so der Vorsitzende.

Die nächsten Programmhöhepunkte

Sonntag, 7. August: KUK-Tours: Frankfurt (Städel und Palmengarten).

Samstag, 20. August, 20 Uhr: KuK-Jazz mit dem Soleil-Niklasson-Quintett, Historische Brennerei Rönsahl.

Dienstag, 23. August, 19.30 Uhr, KUK-Literatur: Lesung mit dem Lyriker Jürgen Becker, voraussichtlicher Veranstaltungsort: Meinerzhagen, Villa im Park.

Samstag, 3. September, 20 Uhr, KUK-Kabarett: „Gleich knallt’s“ mit dem Duo Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie, Stadthalle Meinerzhagen.

Dienstag, 6. September, 15 Uhr: KUK-Kindertheater „Die Schöne und das Biest“ mit dem Figurentheater Manfred Künster, Stadthalle Meinerzhagen.