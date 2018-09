Ausstellung: Lyrik und Malerei finden im "Mittendrin" zueinander

+ © Jürgen Beil Oliver Drenkard, Annette Gonserowski und Heidi Holz (von links) machten es bei der Ausstellungseröffnung vor: Sie traten beim Betrachten der Kunstwerke in einen Dialog. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - „Ist Dialog Kunst oder Kunst Dialog?“ Am Ende trifft wohl beides zu. Zu diesem Fazit jedenfalls kam am Freitagvormittag Oliver Drenkard bei der Ausstellungseröffnung im „Mittendrin“ am Prumbomweg.