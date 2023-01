Ausflugsziel: Besondere Wanderung für die ganze Familie

Von: Gertrud Goldbach

Eine von etwa 50 Krippen, die auf dem Wanderweg in Frenkhausen zu finden sind. © Goldbach, Gertrud

Nach Tagen mangelnder Bewegung lohnt es sich, einen Ausflug in den benachbarten Kreis Olpe zu machen, genauer gesagt: nach Frenkhausen bei Drolshagen. Hier gibt es zum zweiten Mal einen Krippenrundwanderweg zu erwandern und zu erleben, der schöner und vielgestaltiger nicht sein kann.

Drolshagen/Meinerzhagen – Organisiert hatte ihn der Kapellenvorstand der St. Franziskus-Xaverius Kapellengemeinde in Frenkhausen. Gut 50 Krippen haben die Bewohner des kleinen Ortes in den vergangenen Wochen gestaltet und entlang des etwa sieben Kilometer langen Rundweges aufgestellt oder aufgehängt. „Folge dem Stern“ ist eine Aufforderung, die wörtlich genommen werden sollte. Unterwegs und erst recht an Abzweigungen sind die gelben Sterne angebracht, damit niemand in die Irre läuft.



Mitgemacht haben an der Gestaltung der Krippen nicht nur Familien oder Einzelpersonen. Kindergärten, Schulklassen, der Schützenkönig und seine Schützenkönigin waren ebenso dabei, wie die Häkeltanten oder die Kommunionkinder der Gemeinde. So war die Krippe der Häkeltanten aus gehäkelten Figuren und einem hoch über dem Stall schwebenden Engel gestaltet.

Der Blick in die Bäume lohnt sich

Der Stammtisch „Hallo Mädels“ hatte seine Krippe aus Edelstahlschrauben, Unterlegscheiben und Dübeln, einer Flügelmutter, den Engel darstellend, gemacht. Mal waren die Krippen aus gemalten Steinen, mal aus Betonkegeln, aber auch die Barbiepuppe mit ihrem männlichen Begleiter war darunter. Genau hinschauen sollte man schon, um keine Krippe zu übersehen, sie stehen nicht nur gut sichtbar an den Wegesrändern.

Ein Blick in die Bäume kann sich ebenso lohnen, wie ein Blick auf Weidezäune oder in kleine Baumhöhlen. An der Kapelle St. Franziskus-Xaverius in der Ortsmitte selbst steht eine Fotowand mit Guckloch, die die Heilige Familie mit Ochs und Esel darstellt und durch die man seinen eigenen Kopf durchstecken kann.