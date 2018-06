Krugmann-Kreisel ohne Krugmann

Der Kreisverkehr an der Stadthalle trägt seit seiner Entstehung des Namen „Krugmann-Kreisel“. Der Rat entschied sich bereits im November 2016 für diese Bezeichnung, sichtbar ist sie aber an keiner Stelle.

Meinerzhagen - Für viel Gesprächsstoff sorgte in den vergangenen Tagen die Benennung des Platzes vor der Stadthalle nach Otto Fuchs. Dabei ist diese Art der Namensgebung keineswegs eine Premiere für Meinerzhagen.

Nur wenige Meter vom Otto-Fuchs-Platz entfernt fahren die Verkehrsteilnehmer seit seiner Fertigstellung durch den „Krugmann-Kreisel“. Kurios: Weder der offizielle Stadtplan noch die bekannten Online-Karten wie Google-Maps oder Open Street Maps weisen auf diese Bezeichnung hin. Ganz im Gegenteil: Bei Open Street Maps, einer Karte, in der registrierte Nutzer eigene Einträge vornehmen können, ist sogar vom „Stadthallenkreisel“ (siehe Foto) die Rede.

Warum die einschlägigen Karten auf die Namensgebung verzichten, kann sich auch Friedrich Rothaar, Fachbereichsleiter Technischer Service, nicht erklären. „Normalerweise kommen die Karten-Verlage auf uns zu und fragen nach Änderungen. Vielleicht ist das einfach noch nicht geschehen.“

Dass es kein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krugmann-Kreisel“ gebe, habe aber durchaus seinen Grund. „Straßen, in denen es keinen Anlieger und daher keine Hausnummer gibt, benötigen solch ein Schild in der Regel einfach nicht“, erklärt Rothaar.

Eine prominente Ausnahme stelle die neue Stadthallenhinterfahrung „An der Volme“ dar. „Dort stand die Anbringung in direktem Bezug zur Kreiselgestaltung, auf deren ,Flaggen‘ ja die Namen der anliegenden Straßen angegeben sind.“

Wie der Kreisel seinen Namen erhielt

Bereits am 21. November 2016 entschied sich der Rat für genau diese Benennung, um dem Traditionsunternehmen nicht zuletzt zum 150-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2017 eine Würdigung zukommen zu lassen (siehe Info-Kasten). Den Antrag auf die Benennung hatten damals Thorsten Stracke (CDU) und Kai Krause (FDP) für ihre jeweiligen Fraktionen gestellt. Darin enthalten war ursprünglich auch die Idee, Krugmann an der Gestaltung des Kreisels mitwirken zu lassen.

Als Vorschlag wurde damals ein großes Eichenfass genannt, das den Kreisverkehr schmücken könnte. Nach Bedenken seitens der SPD betonten die Antragsteller sowie die Verwaltung jedoch, dass eine Mitsprache der Bürgerschaft sichergestellt sei. Mittlerweile steht fest: Von der Firma Krugmann wird am und im Kreisel keinerlei Symbol installiert.

Ein Aufruf der SPD in die Bürgerschaft, Ideen für die Gestaltung zuzusenden, verpuffte weitestgehend, wie Fraktionsvorsitzender Rolf Puschkarsky noch in der Ratssitzung am vergangenen Montag einräumte. Letztlich entschieden sich Rat und Verwaltung für die Aufstellung des „M“ als Symbol für die Stadt Meinerzhagen sowie von Stelen, die auf die anliegenden Straßennamen hinweisen sollen.