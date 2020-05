Neue Fahrbahndecke

+ © Helmecke Sanierung: K4 wird mehrere Wochen gesperrt © Helmecke

Meinerzhagen - Die Kreisstraße 4 wird in größeren Teilbereichen saniert. Unter Vollsperrung, in zwei Bauabschnitten, sollen die Arbeiten in den Sommerferien erfolgen. Auch neue Schutzplanken sollen gesetzt werden.