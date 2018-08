Nordhelle: Jetzt sollen Messgeräte für Klarheit sorgen

Man braucht aber unbedingt eine Messung im Bereich der "Applaus-Kurve" und direkt bergab davon, denn die Hardcore-Raserszene startet meist am zweiten Parkplatz oberhalb der Applaus-Kurve (am "Märzenbecher-Weg"), um dann durch die Kurve, die Gerade und die Gegenkurve bergab zu rasen, um dann an der kleinen Abfahrt zur Nebenstrasse nach Reblin und ins Ebbefeld bereits wieder zu wenden. Sonst erfasst man mit den Geräten (zumindest mit dem, das ich sah) nur den normalen Verkehr zur Nordhelle und nicht diese kritische Bergauf-Bergab-Raserei. Sinnvollerweise sollten die Geschwindigkeiten in diesem Fall ausnahmsweise evtl. auch mal erfasst werden. Ebenfalls erfasst werden müsste der Verkehr auf der L707 südlich davon, denn von dort kommt der lauteste Motorradlärm mit offenbar den höchsten Motordrehzahlen.