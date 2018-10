Was lange währt, wird endlich gut: Die Glocken hängen!

Meinerzhagen - Was lange währt, wird endlich gut: Vier neue Glocken haben im Turm der evangelischen Jesus-Christus-Kirche inzwischen ihren Platz gefunden.

Am vergangenen Freitag wurden die neuen Glocken mit schwerem Gerät angeliefert und standen zunächst für drei Tage auf dem Kirchplatz vor dem Gotteshaus. Am Montag schließlich wurden mit einem Kran die vier schmucken Klangkörper aufwendig in den Turm gehievt.

„Drei Tage konnte man die Bronzeglocken auf dem Kirchplatz stehend in ihrer vollen Pracht bestaunen. Am Sonntag wurden sie im Anschluss an den Gottesdienst offiziell begrüßt“, freut sich Pastor Klaus Kemper-Kohlhase über das weitere Kapitel in der Geschichte der Erneuerung der Glocken. „Viele Menschen haben sich am Sonntag dazu einladen lassen“, so Kemper-Kohlhase weiter. Am Tag darauf fanden die Glocken ihren endgültigen Platz im Turm der Jesus-Christus-Kirche.

Das letzte Kapitel der Glockengeschichte findet seine Vollendung am 1. Advent, dann nämlich sollen die Glocken im Rahmen eines Festgottesdienstes, der um 10.30 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche beginnt, feierlich in Dienst genommen werden