Manipulierte Auspuffanlagen

+ © Polizei MK Diese Auspuffanlage wurde von der Polizei sichergestellt. Sie sei offenkundig manipuliert. © Polizei MK

Meinerzhagen/Kierspe - Für den normalen Motorradfahrer kein Problem, für den Bastler und Manipulierer eine Horrorvorstellung: Zweiradkontrollen der Polizei. Am Sonntag führten Polizeibeamte zwischen 12 und 18 Uhr solche Kontrollen an der Nordhelle (Landstraße 707) und an der Landstraße 539 (Meinerzhagen) durch.