Kostenexplosion bei der Kindertagespflege fordert Tagesmütter

Von: Sarah Lorencic

Tagesmütter tragen mit ihrer Betreuungsarbeit eine große Verantwortung, die sich im Honorar nicht widerspiegele, so die Kritik. © Franziska Kraufmann/dpa

„Kindertagespflege durch Kostenexplosion bedroht“, steht über der Pressemitteilung des Bundesverbands für Kindertagespflege. Die Tagesmütter und -väter trifft die Energiekrise hart.

Volmetal –„Die Situation vieler Kindertagespflegepersonen ist dramatisch. Die Kosten laufen aus dem Ruder und Einsparmöglichkeiten sind kaum gegeben. Die Raumtemperatur zu senken, wenn kleine Kinder auf dem Fußboden krabbeln, verbietet sich. Auch bei der Ernährung der Kinder wird wohl niemand ernsthaft Einsparungen vorschlagen. Kindertagespflegepersonen, die nicht in ihren eigenen Wohnräumen betreuen, haben doppelte Kosten. Sie zahlen höhere Mieten und Energiepreise für ihre eigene Wohnung und die angemieteten Räume. Die Meldungen, die wir von der Basis erhalten, deuten darauf hin, dass viele aufgeben müssen“, schreibt die Vorsitzende des Bundesverbandes, Inge Losch-Engler.

Sie fordert eine finanzielle Entlastung und spricht weitere Kritikpunkte an. Mehr Geld für die Tagespflegepersonen? Nein. „ Es ist aktuell nicht im Gespräch, die Fördersätze für Tagesmütter und -väter zu erhöhen“, teilt Kreis-Pressesprecher Alexander Bange auf Anfrage kurz und knapp mit.



Teure Schulungen, um mehr Geld zu verdienen

Eine andere Antwort hätte die Tagesmütter des Kreises auch gewundert, wie zum Beispiel Melanie Heinrich aus Halver verlauten lässt. Seit elf Jahren ist sie Tagesmutter. Neun Jahre lang gab es keine Erhöhung, sagt sie. Etwas mehr erhalten die neuen Tagespflegepersonen, die die neue Ausbildung durchlaufen haben. Sie erhalten einen Euro mehr pro Kind und Stunde. Eine langjährige Berufserfahrung reiche leider nicht aus, um auch mehr Geld zu bekommen, sagt die 39-Jährige.

Sie muss die Schulungen nachholen, um auf demselben Ausbildungsstand zu sein wie die neuen Tagespflegepersonen – so die Logik. Sie nimmt daher im kommenden Jahr an einem Kurs in Wipperfürth teil, der sie 1400 Euro kostet. Bei bestandener Prüfung wird die Hälfte der Kosten wieder erstattet. Doch das Geld muss sie zunächst vorstrecken.



Kosten für Mittagsessen leicht angehoben

Die Kosten reihen sich ein in die immer teureren Rechnungen. Die Kosten für das Mittagessen, das sie ihren fünf Tageskinder kocht, musste sie bereits erhöhen – anders wäre ein Einkauf nicht mehr möglich gewesen. Dass die Heizkosten steigen werden, ist der Halveranerin ebenfalls bewusst. Daher ist sie froh, dass der Herbst bisher so milde Temperaturen mit sich bringt.



Melanie Dittmann ist seit 13 Jahren Tagesmutter in Kierspe. In ihrer Lila-Laune Zwergen-Farm wird es mit Sicherheit niemals kalt werden. Nein, das verbietet sich ihr, sagt sie und stimmt damit Inge Losch-Engler zu. Sie spart die Energie und die Kosten bei sich selbst: „Die privaten Räume werden nicht mehr geheizt“, sagt die Tagesmutter. Auch sie legt gerade Geld zur Seite für die Fortbildung, die sie wie ihre Kollegin aus Halver in Wipperfürth absolvieren wird. Auch hier zählen 13 Jahre Erfahrung nicht, was sie nicht versteht.



„Ein Zuschuss wäre schön“

„In der Corona-Pandemie wurde die Kindertagespflege als systemrelevant eingestuft. Als Schulen und Kitas geschlossen waren, waren Kindertagespflegepersonen für viele Eltern die letzte Rettung. Es darf nicht sein, dass diese Gruppe jetzt im Regen stehen gelassen wird“, formuliert es Losch-Engler.



Die Corona-Pandemie war und ist eine Herausforderung. Denn wenn Tagespflegepersonen mehr als zwei Wochen krank oder im Urlaub sind, gibt es kein Geld mehr. Da helfen nur private Absicherungen, die Melanie Heinrich zum Beispiel mehrere Hundert Euro im Monat kosten.



Bezahlt werden die Tagesmütter im Kreis pro Kind und pro Stunde. Nicht eingerechnet ist die Zeit, die sie benötigen, um für die Mahlzeiten einkaufen zu gehen, sie zuzubereiten oder auch Elterngespräche zu führen und vieles mehr. „Mittelfristig sollte die Finanzierungs-Systematik der Kindertagespflege im SGB VIII geändert werden“, fordert der Bundesverband. Die alleinige Orientierung an den geleisteten Betreuungsstunden sei nicht mehr zeitgemäß.



„Die Kinder geben einem viel zurück“, sagen die Tagesmütter unisono. Aber „man macht sich seine Gedanken“, sagt Margritta Mann aus Meinerzhagen-Valbert. Wohl auch die Eltern, sagt die Tagesmutter. Sie ziehen ihre Kinder direkt im Zwiebellook an, sagt sie. Aber auch bei ihr wird niemand frieren. Die Heizung hat sie lediglich um ein Grad heruntergestellt. Jeder spare, wo er kann. Bei den Kindern aber geht das nicht. Auch sie überlegt, das Essensgeld zu erhöhen, weiß aber, dass gerade jeder aufs Geld achten muss. „Ein Zuschuss wäre schön“, sagt die Valberterin. Doch es wird wohl keinen geben.