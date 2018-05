"Rising Stars" präsentieren musikalisches Feuerwerk 

Meinerzhagen - Mit Charme und Können machten Chöre, Solisten und Ensembles des Evangelischen Gymnasiums die Musik am Mittwoch in der Schulaula zum Aushängeschild ihrer Schule.

Vor voll besetzten Rängen feierte die diesjährige Ausgabe des „Rising Stars“-Konzerts eine gelungene Premiere. Als Ausführende nahmen die Bläser-AG, die Unterstufenchöre, der Große Chor, die EGM-Band, ein Vokalensemble aus ehemaligen Angehörigen des Großen Chores sowie Mira Weiß (Gesang), Christel Hansen (Klavier) und Lotta Reiffert (Klavier) als Solisten ihr begeistertes Publikum auf eine Gute-Laune-Reise durch die unterschiedlichsten Stilrichtungen und Genres mit.

Romantischer Klangzauber begegnete da Rock und Pop. Kinderlieder gingen mit Charthits einher. Die Gesamtleitung und Organisation des Konzerts lag in Händen des vokal- und instrumentalpraktischen Kurses (Q1) unter Leitung von Michael Otto.

Mit rockigen Klängen gelang der von André Becker und Ben Degen geleiteten Bläser-AG (Kooperation mit der Musikschule Volmetal) ein Einstand nach Maß. Bei Titeln wie „Let’s Rock“ oder „Latin Fire“ legten die jungen Musiker ein flottes Tempo vor. Sehr lebendig und umwerfend charmant setzte Michael Otto seine Unterstufenchöre in Szene. „Nur“ singen war den jungen Künstlern zu wenig. Das, was sie darboten, setzten die knapp 60 Schüler obendrein gestenreich, mit viel Bewegung und kreativen Ideen um – gleichgültig, ob es dabei um das genüssliche Faulenzen in der Sonne („Lieg ich in der Sonne rum“) oder das Fußballfieber mit all seinen Emotionen („Tooor!“) ging. Auch klassenweise mit Ohrwürmern von One Direction bis Wincent Weiss beeindruckte die Unterstufe mit ihrer Sangeskunst.

In großen Fußstapfen wandelte der Große Chor mit dem Daft Punk Medley (Daft Punk, Pentatonix). Ausdrucksstark und gesangstechnisch präzise setzte der knapp 70-köpfige Chor das anspruchsvolle, schnelle Werk um. Am Cajon gab Josch Banse den Rhythmus vor. Bei Leonard Cohens berühmtem „Halleluja“ kehrte der Chor seine gefühlvolle Seite hervor.

Zusätzliche Farbe erhielt das einzigartige Konzert durch die großartigen Solisten. Den eingängigen Birdy-Song „Let it all go“ interpretierte Mira Weiß, einfühlsam von Christel Hansen am Klavier begleitet, mit großer Stimme und viel Gefühl. Mit dem Scherzo in b-Moll von Frédéric Chopin verschaffte Lotta Reiffert (Klavier) romantischer Klavierliteratur des 19. Jahrhunderts eindrucksvoll Gehör. Glänzend meisterte die junge Pianistin das farbenreiche, groß angelegte Virtuosenstück. Breit aufgestellt präsentierte sich darüber hinaus die EGM-Band, die Nenas „99 Luftballons“ steigen ließ, mit Survivor dem Tiger ins Auge blickte („Eye of the Tiger“) und mit Katy Perrie ein Feuerwerk („Firework“) entfachte.

Abschied zu nehmen galt es an diesem Abend von Bandleiter Michael Dahmen, den Schulleiter Sven Dombrowski nach viereinhalb Jahren mit warmen Worten verabschiedete. „Wir haben noch keinen Nachfolger“, meinte er bedauernd.

Das große Finale des Abends läutete ein Vokalensemble aus Ehemaligen des Großen Chores ein. Rund, stimmig und ausgefeilt kamen die Darbietungen der sieben ehemaligen Schüler daher. Ob „Tears in heaven“ oder „Just a Dream“: die Beiträge waren aus einem Guss. Dass sie auch bestens miteinander „können“, machten Großer Chor, Unterstufenchöre und EGM-Band zum Abschluss des Konzertes mit „Africa“ (Toto) deutlich. Überwältigend, das Klangvolumen! Als Moderator führte Paul Lück durch den Abend.