Konzept für die Villa im Park

Meinerzhagen - Die „Villa im Park“, seit 2014 im Besitz der Stadt, soll nach ihrem Umbau nicht nur optisch ein Schmuckstück werden, sondern sich bekanntlich auch als Kulturstätte etablieren. Zur Erhaltung und zum Betrieb des denkmalgeschützten Gebäudes, auch ein Leitprojekt der Regionale 2013, wurde bereits im Februar vergangenen Jahres die „Stiftung Villa im Park“ errichtet, deren Kuratorium bereits benannt wurden.

60 Prozent der Investitionskosten in Höhe von rund 1,5 Millionen für Erwerb, Umbau und Einrichtung fließen bekanntlich aus dem Topf der NRW-Städtebauförderungsmaßnahme Regionale 2013, die Stadt trägt Kosten in Höhe von 616 000 Euro.

Vom Stadtplanungsbüro Hamerla, Gruß-Rinck, Wegmann und Partner wurde nun ein abschließendes Nutzungs-, Träger- und Finanzierungskonzept für das „Haus der Kultur“ erstellt, das am kommenden Donnerstag, 16. Februar, auch im Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt thematisiert werden soll. In dem Konzept wird erläutert, dass die Villa an die Stiftung übergeben werden soll, sobald sie bezugsfertig ist. Die „Villa im Park“ sei dann Bestandteil der „Häuser der Kultur“ in der Region „Oben an der Volme“ und soll ein Ort für kleinere Kulturveranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Ausstellungen) werden. Zudem bietet sie Seminar- und Versammlungsmöglichkeiten für Vereine, Firmen und Institutionen. „Neben der Stiftung werden auch Vereine und die Stadt Meinerzhagen als Ausrichter unterschiedlicher Veranstaltungen auftreten“, heißt es im Konzept, das vorsieht, dass die Stadt für die von ihr veranlassten Nutzungen einen jährlichen Betrag in Höhe von 10 000 Euro zu entrichten hat. Fällt das kalkulierte jährliche Betriebsergebnis der Stiftung besser aus, könnte dieser Betrag auch gesenkt werden.

Bei den Betriebskosen wird von einer jährlichen Summe in Höhe von 13 000 Euro ausgegangen, hinzu kommen jährliche Instandhaltungskosten in Höhe von 24 000 Euro. Die Finanzierung dieser Folgekosten soll „durch Nutzungsgebühren einschließlich einer pauschalen Erstattung der Betriebskosten“ erfolgen. Vorgesehen sind Einnahmen in Höhe von rund 27 000 Euro. Einkalkuliert sind dabei 50 große Veranstaltungen, die eine Nutzung des gesamten Hauses vorsehen und bei einer Gebühr in Höhe von 250 Euro insgesamt 12 500 Euro einbringen sollen. Vorgesehen sind außerdem 25 mittelgroße Veranstaltungen, für die jeweils eine Gebühr in Höhe von 220 Euro gezahlt werden soll und 30 kleine Veranstaltungen im Erdgeschoss (Gebühr jeweils 150 Euro). Für die Nutzung der Seminarräume im Obergeschoss soll eine Gebühr in Höhe von 30 Euro anfallen.