Kontrolle über Motorrad verloren: 23-Jähriger in Meinerzhagen leicht verletzt

Meinerzhagen - Die Kontrolle über sein Motorrad hat ein 23-Jähriger auf der Landstraße 323 in Meinerzhagen verloren. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Samstag gegen 13.35 Uhr von Gummersbach in Richtung Meinerzhagen. In einer Kurve verlor er aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Zusammen mit dem Motorrad rutschte er über den Asphalt der Gegenfahrbahn und schlug an einem Pfosten der Leitplanke ein. Das Motorrad fiel die dahinterliegende Böschung herunter und landete im Fluss Agger. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa