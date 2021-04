Corona: Konfirmation in Valbert abgesagt

Evangelische Gemeinde hofft auf neue Termine nach den Sommerferien

+ © Goeran Isleib In Valbert hätte Sonntag eigentlich Konfirmation gefeiert werden sollen. © Goeran Isleib

Corona bestimmt nach wie vor das kirchliche Leben der Gemeinden. An Gottesdienste ist derzeit nicht zu denken, an größere und kleinere Feste ebenfalls nicht. Daher wurden auch die Konfirmationen der Evangelischen Kirchengemeinde Valbert abgesagt – ein besonderer Tag, der schon lange im Kalender der Familien steht und auf den sich die Konfirmanden vorbereiten.

Valbert – Eigentlich hätten am Sonntag neun Mädchen und Jungen konfirmiert werden sollen, am Wochenende darauf wären es ebenfalls neun Konfirmandinnen und Konfirmanden gewesen, die den Segen erhalten hätten. „Wir haben aber im Presbyterium entschieden, dass die Konfirmationen derzeit nicht zu verantworten wären“, erklärt Pfarrer Peter Winterhoff. Man habe diese Entscheidung nicht gerne getroffen, doch angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen habe es keinen anderen Entschluss geben können.

Keine Präsenzgottesdienste

Derzeit werden in der evangelischen Gemeinde im Ebbedorf weder Präsenzgottesdienste durchgeführt, „und Familienfeiern sind ja ebenfalls nicht möglich“, so Peter Winterhoff. Für die diesjährigen Konfirmanden sei die Zeit der Vorbereitung in diesem Pandemie-Jahr schon sehr besonders gewesen. So hätten die letzten Treffen in den vergangenen Monaten leider nur online per Zoom-Konferenz stattfinden können. Konfirmiert werden sollen die Jugendlichen nun nach den Sommerferien. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.