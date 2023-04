„Der Markt wird sterben“: Center bereitet Händlern Sorgen

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Viele Stände bilden freitags den Wochenmarkt auf dem Otto-Fuchs-Platz. Mit Blick auf die Pläne des kommerziellen Zentrums gleich neben der Stadthalle kommen den Händlern viele Sorgen. Die jahrelange Baustelle zieht nicht an, Parkplätze fallen weg und am Ende entstehe ein „Konkurrenz-Zentrum“. © Lorencic, Sarah

Die Markthändlerinnen und -händler machen sich Sorgen. Welche Auswirkungen hat das geplante kommerzielle Zentrum für den Wochenmarkt? Sie glauben, das kommerzielle Zentrum werde am Ende ein Konkurrenz-Zentrum.

Meinerzhagen – Wenn an einen Tag der Woche etwas los ist in der Stadt, dann am Freitag, denn dann ist Markt. Der Otto-Fuchs-Platz wird mit vielen Ständen belebt, von morgens bis nachmittags kaufen Menschen dort ein oder holen sich etwas zu essen. Doch die Markthändler machen sich jetzt Sorgen. Martina Hinz, die den Kartoffel- und Käsestand betreibt, ist sich sicher: „Der Markt wird sterben.“ Das kommerzielle Zentrum wird zu einem Konkurrenz-Zentrum.

Es ist nicht so als laufe es derzeit gut unter den Schirmen. Überstand man Corona noch ganz gut, holt die Inflation jetzt nach, was an den Markthändler, die mit dem Verkauf an der frischen Luft und guter Qualität zu Zeiten von Homeoffice und geschlossenen Restaurants punkten konnten, vorbeiging. Die Pläne für das kommerzielle Zentrum neben der Stadthalle setzt die Krisen-Langstrecke aus Sicht der Markthändler fort, wie Monika Hinz findet.

Martina Hinz kündigt an, nicht mehr auf den Markt mit ihrem Kartoffel- und Käsestand zu kommen, wenn die Umsätze durch den Bau des kommerziellen Zentrums einbrechen. © Lorencic, Sarah

Bereits in der Bauphase werde es weniger Kunden geben. Zum einen wegen der Baustellen, zum anderen aber wegen der dann fehlenden Parkplätze. Die rund 100 Plätze im neuen Center bringen erst etwas ab voraussichtlich Ende 2027, also ab Fertigstellung. Doch ob man dort parkt, um auf den Markt zu gehen? Wenn ein Vollsortimenter, wie Edeka oder Rewe, in das Gebäude einziehen, werde der Verkauf von Käse, Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst und Fisch an der frischen Luft noch mehr eingehen. Höchstens bei gutem Wetter werden die Menschen aus dem Zentrum herauskommen, glaubt Tobias Syrek, der mit seinem Frische-Markt auf dem Platz steht. Wetterabhängig ist der Markt heute schon. Mit Beginn des Frühlings und den ersten Sonnenstrahlen hoffen die Händler auf mehr Kundschaft. Sie wissen, dass bei Regen nicht jeder über den Markt schlendert und bei Schnee nicht mehr jeder der meist älteren Kunden gerne Auto fährt. Vor allem das Klönen bricht dann weg, was den Markt zu einem Großteil ausmacht. Früher war das anders, weiß Martina Hinz, die schon seit fast 40 Jahren auf dem Wochenmarkt steht. „Meinerzhagen war einer der besten Märkte“, sagt die 60-Jährige. Ob Regen oder Schnee, die Kunden kamen, erinnert sich die Dortmunderin. „Die Sauerländer kannten kein anderes Wetter.“

Die Fahrt ins entfernte Sauerland habe sich immer gelohnt. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Fahrt ist durch die A45-Sperrung wesentlich länger geworden. Kommt man am frühen Morgen noch gut über die Autobahn, steht man am Nachmittag nur im Stau. Mitarbeiter sucht Martina Hinz bereits seit zwei Jahren vergeblich. Ihre Verkäuferinnen aus Dortmund, die auf anderen Märkten helfen, wollen nicht über die A45 fahren. Wenn sich die Umsätze auf dem Markt in Meinerzhagen durch den Umbau der Stadthalle sowie den Bau des Zentrums verschlechtern, wird Martina Hinz nicht mehr kommen.

Am Fischstand sieht Christian Paul das geplante kommerzielle Zentrum kritisch. © Lorencic, Sarah

Anna und Manuela vom Stand der Metzgerei Kriegel hören erst jetzt von den Plänen und machen sich Gedanken. Weniger Kunden sind schon dann auf dem Markt, wenn auf dem Parkplatz hinter der Stadthalle die Herbstkirmes aufgebaut wird. Wenn das ein Dauerzustand sein sollte, könnte das ein Problem werden, sagen sie. „Wer auf den Markt will, kommt“, hofft Anna. Aber viele sind das nicht mehr, wie Martina Hinz sagt. Die klassischen Marktgänger sind mit dem Wochenmarkt groß geworden, die junge Generation nicht. Sie freut sich, wenn Kunden ihre Kinder mitbringen – das ist schön, aber selten.

Tobias Syrek ist froh, dass sein Geschäft Räder hat, wie er sagt. Läden müssen schließen, er kann woanders hinfahren. Noch laufe es für ihn gut, seine Stammkundschaft kommt immer zu ihm. Und er hofft, dass sie es auch tut, wenn es darauf ankommt. Kampflos gibt er nicht auf. Mit Aktionen will er den Markt in Meinerzhagen wieder beliebter machen und Kunden anlocken. Wie etwa mit dem Markt der Köstlichkeiten, der bisher einmal stattgefunden hat und bald wiederholt werden soll. Er wäre auch für einen Stand, an dem es Kaffee und Kuchen gibt, damit Menschen eine Zeit auf dem Markt verweilen können. Dass ans kommerzielle Zentrum auch ein Café oder eine andere Gastronomie angeschlossen werden soll, sieht er daher erst einmal positiv. Sie dürfe nur nicht zu weit weg vom Markt sein.

Tobias Syrek ist froh, Räder unter seinem Laden zu haben, denn Geschäfte haben in Meinerzhagen seiner Meinung nach keine Chance mehr. © Lorencic

Christian Paul vom Fischstand lobt mit Blick auf den Otto-Fuchs-Platz die Stadt. So wurden die Händler damals alle mit ins Boot geholt, konnten entscheiden, welche Anordnung Sinn macht und vieles mehr. Mit Blick auf das kommerzielle Zentrum können er und auch Tobias Syrek das jedoch nicht behaupten.

Der Fischhändler war einst in der Finanz- und Immobilienbranche tätig. Er sieht das Zentrum „sehr, sehr kritisch, weil das Kapital aus der Region gezogen wird“, wie er sagt. Die Mieten in den Gebäuden könnten sich nur Geschäftsketten leisten und die kleineren Läden hätten keine Chance auf einen Platz. Sie blieben in der Innenstadt und würden wegen fehlender Kunden schließen müssen. Der Obstverkäufer fragt, warum die Stadt nicht in den Einzelhandel investiert. „Ich will mir den Mund nicht verbrennen, aber manches hätte man anders machen müssen.“ Denn dass das Center Fußgängerzonen und Hauptstraße beleben wird, glauben die Händler nicht. Und auch den Markt nicht, der vor der Tür des Zentrums liegen wird. „Das Center wird leben, aber der Markt ist dann zu Ende“, sagt Martina Hinz.

Anna und Manuela vom Stand der Metzgerei Kriegel haben erst jetzt von den Plänen für die Stadt gehört. © Lorencic, Sarah