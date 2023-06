„Genau die Chance, die wir brauchen“

Von: Sarah Lorencic

Heute: Links neben die Stadthalle wird das Neue Kommerzielle Zentrum gebaut. Die Stadthalle wird in diesem Zug auch saniert. © Lorencic

Im Interview äußert sich Bürgermeister Jan Nesselrath erstmals zu Entwicklunen des Neuen Kommerziellen Zentrums.

Meinerzhagen – Am 30. März wurde im Ausschuss für Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt bekannt gegeben, dass ein Investor für das geplante Neue Kommerzielle Zentrum gefunden wurde, nachdem ein anderer zuvor abgesprungen war. Die Nachricht wurde schnell zum Stadtgespräch. Bürgermeister Jan Nesselrath hat auf Fragen von Sarah Lorencic schriftlich geantwortet und kommt damit zum ersten Mal seit der Bekanntgabe zu Wort in unserer Zeitung.

Herr Nesselrath, dem Neuen Kommerziellen Zentrum steht nach einem langen Weg voller Höhen und Tiefen nichts mehr im Wege. Der notarielle Kaufvertrag für das Grundstück wurde unterzeichnet. Wie es Architekt und Stadtplaner Hans-Joachim Hamerla sagte, sei das Projekt „keine Zukunftsmusik mehr“, sondern werde Realität. Wie geht es Ihnen mit dem Fortschritt und dem derzeitigen Stand? Sind Sie zufrieden, erleichtert, optimistisch?

Jan Nesselrath: Von allen drei Emotionen, die Sie beschreiben, ist etwas dabei. Ich bin zufrieden, weil wir es geschafft haben, ein überzeugendes Konzept zu entwickeln, mit dem wir neue Impulse in die Stadt bringen, sie zukunftsfähig weiterentwickeln und, nicht zuletzt, mit dem wir die absolut notwendige Sanierung und Ertüchtigung der Stadthalle vorbehaltlich der Gewährung von Fördermitteln in realistische Nähe rücken. Erleichtert bin ich, weil der Weg bis hierhin ein langer war. Die Pandemie und die weltpolitischen Entwicklungen der letzten Monate haben vieles erschwert. Letztlich sind wir aber doch zu einem sehr guten Ergebnis gekommen. Optimistisch bin ich immer, zum einen, weil ich weiß, dass wir immer und grundsätzlich nach der besten Lösung streben, zum anderen auch, weil der Optimismus uns ans Handeln bringt, und zwar im positiven Sinne. Wenn Sie nach meiner Gefühlslage fragen, ist aber auch eine große Portion Dankbarkeit dabei, denn alle beteiligten Seiten – Rat, Gremien, übergeordnete Behörden, die Kolleginnen und Kollegen unserer Stadtverwaltung, Fachleute und, am wichtigsten, die Bürgerinnen und Bürger haben sich über den ganzen Entwicklungsprozess hinweg konstruktiv eingebracht und mit uns gemeinsam darum gerungen, das für unsere Stadt Richtige zu tun. Als weitere Emotion können Sie außerdem „energiegeladen“ hinzufügen, denn jetzt haben wir eine neue Projektphase eingeleitet, die unsere Energie mindestens genauso fordert wie die vorherige.

Viele Meinerzhagener äußerten Sorgen. Etwa, dass die Innenstadt weitere Leerstände bekommen wird, dass der Hit-Markt schließen könnte oder Rossmann, wenn in das Kommerzielle Zentrum ein Vollsortimenter und eine Drogerie zieht. Machen Sie sich auch Sorgen oder sehen Sie optimistischer in die Zukunft?

Es ist uns allen klar, und das gilt auch für die Menschen, die sich Sorgen machen: Wir müssen auf allen Ebenen daran arbeiten, dass unsere Innenstadt lebendig bleibt. Deshalb setzen wir kontinuierlich Maßnahmen für mehr Aufenthaltsqualität um. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass wir die Geschäftsleute stützen. Ich bin überzeugt, dass die Ergänzung, Erweiterung und Modernisierung mit dem Neuen Kommerziellen Zentrum, das ja unmittelbar im Herzen unserer Stadt und nicht irgendwo auf der „grünen Wiese“ entsteht, gerade auch den etablierten Geschäften zugutekommt, indem es mehr Kundschaft anzieht. Jeder, mit dem ich spreche, sagt: Ich würde gerne mehr in der Innenstadt einkaufen gehen, wenn die Geschäfte dort wären. Genau das wird doch jetzt passieren. Im Übrigen ist der Bedarf auch nach einem weiteren Vollsortimenter gegeben, nachdem vor einigen Jahren der Kaufpark seine Türen geschlossen hat.

Hören Sie manche Sorgen jetzt zum ersten Mal?

Es ist unsere grundsätzliche Aufgabe als Stadtverwaltung und insbesondere auch meine als Bürgermeister, dass wir tagtäglich auf die Sorgen und die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Vor diesem Hintergrund stehen wir in ständigem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, und wer mich kennt, der weiß, dass mir das wichtig ist. Andererseits wird uns zum ganz überwiegenden Teil die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger gespiegelt, und das ist sehr erfreulich. Und es bestätigt uns jeden Tag in unserer Arbeit und schafft die Basis für ein konstruktives Miteinander.

Was möchten Sie den Menschen sagen, die sich sorgen? Welche Chancen sehen Sie, die andere nicht sehen?

Den Menschen, die sich sorgen, sagen wir seit Langem, dass sie sich uns anvertrauen können, dass wir uns ihrer Themen annehmen und ihnen helfen, wo immer uns das möglich ist. Soweit Ihre Frage das Neue Kommerzielle Zentrum betrifft, berichten wir seit Jahren transparent über das Projekt und haben im Mai 2022 eine breit angelegte Öffentlichkeitsbeteiligung auf allen Kanälen durchgeführt. Die Antwort der Bürgerinnen und Bürger ist ein ganz klares Votum dahingehend, dass das Projekt umgesetzt wird. Insofern sehe nicht nur ich die Chancen, die das Neue Kommerzielle Zentrum bietet, sondern ganz offensichtlich gilt das für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ganz genauso: Die Bürgerschaft hat erkannt, dass das Neue Kommerzielle Zentrum genau die Chance ist, die wir brauchen, um unsere Innenstadt aufzuwerten. Das gilt auch für die Fußgängerzone. Einzelhändler und Gastronomen haben die Chance auf Belebung ihrer Geschäfte, die Menschen, die hier leben, haben die Chance auf eine lebendige Innenstadt, in der man alles für den täglichen Bedarf vor Ort findet, und wir alle haben die Chance, die Stadthalle als kulturelles Herz Meinerzhagens zu erhalten.

Nicht zu vergessen ist die Chance, die sich für die Stadthalle ergibt. Geht Ihnen dieser Aspekt teilweise etwas unter?

Den Bürgerinnen und Bürgern ist seit Langem klar, dass die Sanierung und Ertüchtigung der Stadthalle mit Hilfe von Fördermitteln des Landes nur unter der Bedingung möglich ist, dass das Neue Kommerzielle Zentrum als Impulsgeber für die gesamte Innenstadt entsteht. Dafür steht das Konzept „Neues Innenstadtquartier“, das wir gemeinsam entwickelt haben, und auch das wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung deutlich.

Gibt es in Meinerzhagen nicht genug Supermärkte?

Bereits im Jahr 2014 wurde im Einzelhandelskonzept, das Sie im Internet der Stadt Meinerzhagen unter dem Stichwort „Einzelhandelskonzept“ finden, eine Unterversorgung im Bereich Lebensmittel festgestellt. Damals gab es den Kaufpark noch, insofern hat sich die Situation eher verschärft. Also ein ganz klares Ja: Es gibt in Meinerzhagen einen Bedarf an einem weiteren Supermarkt.

Vermisst werden andere Geschäfte, wie beispielsweise Männermode. Was fehlt ihrer Meinung nach? Was hätte noch eine Chance? Oder stellt der Online-Handel alles infrage?

Natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein: Wer online bestellt, stellt den Einzelhandel vor Ort vor Probleme. Andererseits, wenn das Angebot fehlt, dann hat man oft keine andere Wahl. Umso wichtiger ist es doch, für eine größere Vielfalt an Geschäften zu sorgen und so den gesamten Einzelhandel zu stärken. Dies geht aber nur, wenn die Kunden in Meinerzhagen gehalten und neue gebunden werden können. Genau dafür sorgen wir mit dem Neuen Kommerziellen Zentrum: Indem wir die Frequenz erhöhen, wird die Innenstadt für andere Sortimente attraktiver, und das sorgt wiederum für eine nachhaltige Belebung. Damit werden sich in der Folge weitere Sortimente ansiedeln. Natürlich stehen wir dazu auch im engen Austausch mit dem Investor, der ja ebenfalls ein Interesse daran hat, ein gutes, hochwertiges und breit gestreutes Angebot an Geschäften zu schaffen. Darüber hinaus wird es Räume für Arztpraxen, für Dienstleistungsbetriebe, Gastronomie und Büros und auch neuen Wohnraum geben, was ja ebenfalls für eine Belebung der Innenstadt sorgt.

Gibt es auch Pläne für die restliche Innenstadt? Oder anders gefragt: Welche Möglichkeiten hat und nutzt die Stadt, um etwas zu verändern?

Ich bin seit Langem politisch in Meinerzhagen aktiv und seit 2014 Bürgermeister, und ich kann Ihnen sagen, dass wir in all den Jahren intensiv an der Attraktivierung der Innenstadt gearbeitet und sämtliche Möglichkeiten und Förderprogramme dafür genutzt haben bzw. immer noch nutzen. Nicht zuletzt ist an dieser Stelle die Regionale 2013 zu nennen. Um ein paar Maßnahmen aufzuzählen: Wir haben die Villa im Park zu einem Schmuckstück saniert, wir haben den Volkspark neu gestaltet. Wir haben die Fußgängerzone aufgewertet, Sitzgelegenheiten eingerichtet und begrünt. Wir haben den Otto-Fuchs-Platz gebaut, den Verkehr neu geordnet und die Volme offen gelegt. Wir haben den Platz um die Jesus-Christus-Kirche aufgewertet, ein neues Lichtkonzept umgesetzt und unser Touristinfo-Zentrum etabliert. Wir haben für die ehemalige Hauptschule mit Hilfe eines Investors eine großartige Nachnutzung gefunden. Der Zentrale Omnibusbahnhof mit ZOB-Brücke wurde neu gestaltet und wir haben die Zuganbindung Richtung Lüdenscheid und Gummersbach/Köln wiederbelebt.Das sind einige Punkte der letzten Jahre. Das Neue Innenstadtquartier reiht sich also in eine lange Liste von Maßnahmen ein. Dazu gehört auch die die geplante Umsiedlung und Neugestaltung unserer Stadtbücherei zu einer Bibliothek der Zukunft. Eine Stadt zukunftsfähig aufzustellen und dafür zu sorgen, dass man gerne hier lebt und arbeitet, ist kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Dafür muss man kontinuierlich am Ball bleiben.

Welche Einflussmöglichkeit hat die Stadt bei den Planungen des Investors?

Zunächst einmal haben viele Vorgespräche mit dem Investor im Beisein von Fachleuten stattgefunden, in denen wir ihm klar vor Augen geführt haben, was die Stadt erwartet. Diese Erwartungen wiederum wurden vertraglich festgelegt, sodass das grundsätzliche Erscheinungsbild umfänglich fixiert ist. Auch den Wünschen der Öffentlichkeit, die in den Beteiligungsprozessen geäußert wurden, gegenüber ist der Investor sehr aufgeschlossen. Die Vorstellungen werden –soweit möglich – in das Projekt einfließen. Im Übrigen stimmen wir über die Ausrichtung des Neuen Kommerziellen Zentrums überein, sonst wäre dieser Investor nicht als unser Partner ausgewählt worden.

Die Stadt hatte den Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen einer Bürgerbeteiligung vor fast genau einem Jahr zu dem „Neuen Innenstadtquartier“ zu beteiligen, woran die Stadt in einer Bürgerinformation kürzlich erinnerte. Welche Hinweise kamen aus der Bürgerschaft? Welche davon flossen in die Planungen ein?

Zunächst einmal hat sich gezeigt, dass der weit überwiegende Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Projekt gutheißt, und das ist ein klares Votum. Es gab ganz unterschiedliche Anregungen, und diese sind sämtlich aufgegriffen worden. Dabei ging es zum Beispiel um die Nutzung von regenerativen Energien und eine Dach- oder Fassadenbegrünung. Viele wünschen sich unterschiedliche gastronomische und Angebote für Kinder. Insgesamt war das Feedback extrem konstruktiv, und wir haben jeden einzelnen Vorschlag aufgegriffen und bearbeitet. Die Ergebnisse zur Befragung finden Sie übrigens in einer 36-Seiten-Ausführung auf der Internetseite der Stadt Meinerzhagen.

Die Bauphase für den Neubau wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Gibt es diesbezüglich Pläne mit Blick auf die Parkplätze und den Wochenmarkt?

Baustellen sind immer mit gewissen Einschränkungen verbunden, die wir aber so gering wie möglich halten werden. Für den Wochenmarkt gehen wir aber von keinerlei Einschränkungen aus, da dieser ja bekanntlich vor der Stadthalle abgehalten wird und die Baustelle neben bzw. hinter der Stadthalle sein wird. Zum Thema Parkplätze: Hier haben wir bereits vor einiger Zeit ein Parkraumkonzept in Auftrag gegeben, das gerade ausgewertet und dann als Grundlage dafür dienen wird, auch dieses Thema zufriedenstellend anzugehen.

Einige Markthändler haben Angst, dass sie weniger Kunden haben werden – sowohl in der Bauphase als auch im Anschluss mit dem Vollsortimenter als Konkurrenten. Wie sehen Sie das?

Soweit diese Angst tatsächlich besteht, kann ich die Markthändler beruhigen. Wie bereits gesagt, gehen wir nicht davon aus, dass der Wochenmarkt von der Baustelle beeinflusst wird, denn die Arbeiten selbst finden nicht auf dem Otto-Fuchs-Platz statt, wo der Wochenmarkt steht, sondern spielen sich hinter und neben der Stadthalle ab. Die Arbeiten dürften also auf die Kundenfrequenz keinen Einfluss haben. Was eine Konkurrenzsituation angeht, muss ich sagen, dass mir eine Vergleichbarkeit zwischen Vollsortimenter und Wochenmarkt doch etwas schwer fällt. Beide besetzen bekanntermaßen unterschiedliche Nischen. Umgekehrt wird aus der Situation ein Schuh werden: Wir erzeugen mit dem Neuen Kommerziellen Zentrum einen Frequenzbringer in unmittelbarer Nähe, und das wird auch dem Wochenmarkt dienen. Außerdem darf ich daran erinnern, dass es mit dem Kaufpark in der Hauptstraße auch früher schon einen Vollsortimenter gab, neben dem der Wochenmarkt gut funktionierte.

Die Innenstädte wandeln sich überall, nicht nur in Meinerzhagen gibt es viele Leerstände. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Und was muss sich in Meinerzhagen verändern, damit wieder mehr Leben in die Städte kommt?

Wenn Sie allgemein fragen, gibt es die bekannten allgemeinen Gründe. Allem voran macht der Online-Handel den Geschäften zu schaffen. Oft reichen die bestehenden Räumlichkeiten als Ladenlokale auch nicht mehr für moderne Anforderungen aus. Hinzu kommt, dass aufgrund der fortschreitenden Verödung der Innenstädte nicht mehr die notwendige Kundenfrequenz gegeben ist, sodass insbesondere Neuansiedlungen von Geschäften unmöglich erscheinen. Zu Ihrer Frage, was in Meinerzhagen passieren muss: Wir müssen die in unserem Einflussbereich liegenden Rahmenbedingungen optimieren. In erster Linie heißt das also, die Kundenfrequenz zu erhöhen, die Kaufkraft zu halten und zu erhöhen. Und genau dafür sorgen wir durch den Bau des Neuen Kommerziellen Zentrums.

Von der Vorstellung bis zum Kaufvertrag ging es auf einmal alles ziemlich schnell aus Perspektive der Öffentlichkeit. Schildern Sie kurz, wie viel Sie sowie Politik und Verwaltung mit dem Projekt zu tun hatten.

Uns ist nicht bekannt, dass die Öffentlichkeit sich darüber beklagt, dass alles schnell gegangen sei. Dies unterstellt, sind seit der ersten öffentlichen Vorstellung des Konzepts mehr als fünf Jahre vergangen, seit gut sieben Jahren arbeiten wir an der Frage, wie wir die Stadthalle erhalten können. Es waren außerordentlich arbeitsreiche Jahre für alle, das kann ich Ihnen versichern.

Sie sind selbst Meinerzhagener. Wie sehr liegt Ihnen die Zukunft der Stadt am Herzen und was wünschen Sie sich für die Innenstadt?

Ich habe quasi mein gesamtes Leben hier verbracht, das ist richtig. Wenn mir die Zukunft der Stadt nicht am Herzen liegen würde, hätte ich mich nie im Rat engagiert und wäre auch nicht Bürgermeister geworden. Ich möchte, dass unsere Stadt ein Zuhause für alle Generationen ist, in dem man gerne lebt und wo man auch für sich persönlich eine Zukunft sieht. Lebensqualität und Wirtschaftskraft gehen Hand in Hand, insofern gibt das Projekt auch ein wichtiges Signal in diese Richtung. Für die Innenstadt wünsche ich mir, dass sie ein belebtes, gut aufgestelltes Zentrum und ein Treffpunkt für die Menschen ist, und hierzu sind wir auf einem guten Weg.

In den sozialen Medien wurde das Neue Kommerzielle Zentrum kürzlich „Nesselrath-Bau“ genannt. Wie finden Sie den Begriff? Inwieweit ist da etwas Wahres dran?

Dass das Kommerzielle Zentrum kürzlich so genannt wurde, ist mir nicht bekannt. Ich habe aber immer schon gesagt, wie viele Menschen an dem Projekt beteiligt sind, und ich zähle sie gerne noch mal auf: unsere Verwaltung, der gesamte Rat aus zwei Legislaturperioden, die Mitglieder der Ausschüsse, um mit den Beteiligten hier vor Ort zu beginnen. Hinzu kommen externe Expertinnen und Experten wie Architekten und Stadtplaner, weitere Behörden, darunter die Bezirksregierung Arnsberg, das Land NRW und viele mehr. Nicht zu vergessen sind die Bürgerinnen und Bürger, die sich zu jeder Zeit immer wieder eingebracht haben. Insofern wird es keinem dieser Menschen gerecht, dieses Projekt auf eine Person zu reduzieren.

Ende 2027/Anfang 2028: So soll das Neue Kommerzielle Zentrum am Otto-Fuchs-Platz in rund fünf Jahren aussehen. Nicht im Plan zu sehen ist die vorgesehene Fassadenbegrünung. © ASS

Der Blick von der Volmestraße auf das Neue Kommerzielle Zentrum, das Kundenfrequenz erhöhen und die Kaufkraft halten und erhöhen soll. © Privat