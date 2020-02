Karnevalshochburg Meinerzhagen? Für Kids auf jeden Fall

Für die kleinen Jecken geht's am kommenden Samstag in der Stadthalle rund.

Meinerzhagen – An einem Tag im Jahr befindet sich die Stadthalle fest in Kinderhand – immer dann, wenn die „fünfte Jahreszeit“ zum Karneval ruft.

Und so laden die Veranstalter auch für Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr wieder in den großen Otto-Fuchs-Saal ein, um Prinz und Prinzengarde, die erneut ihr Kommen angesagt haben, standesgemäß zu feiern.

Die Kinderkarnevalsfreunde aus Meinerzhagen haben wieder ein abwechslungsreiches dreistündiges Programm zusammengestellt mit vielen Attraktionen – das zumindest versprechen die Organisatoren. So werde der Zauberer „Mickey“ alias Michael Horn aus Overath auftreten. „Er wird alle Kinder mitnehmen und entführen in die Zauberwelt der Magie“, heißt es in der Ankündigung zum diesjährigen Kinderkarneval. Außerdem mit dabei im Programm sind die Show-Tanzformation „Together“ vom TuS Meinerzhagen, die Garde- und Showtanzgruppen Konfettis und die Ebbeflöhe vom Schützenverein Valbert, die Showtanzgruppe Blaue Funken aus Belmicke, die Showtanzgruppe Konfettis vom Karnevalsverein Schönau-Altenwenden und die Kindertanzgarde Crazy girls and boys vom Karnevalsverein Bielstein. Für Karnevalshits und Mitmach-Aktionen sorgt DJ Micha aus Wenden. „Das ,süße Ende’ gegen 17 Uhr, wie immer gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar, sollte keiner verpassen“, sagen die Veranstalter. Für Getränke und das Essen werde in der Stadthalle wieder gesorgt sein. Es ist nicht gestattet, sich eigene Verpflegung mitzubringen.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 2 Euro für Kinder und 3,50 Euro für Erwachsene. Die Tickets zur Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei folgenden Vorverkaufsstellen: Geschäftsstelle der Meinerzhagener Zeitung; Volksbank im Märkischen Kreis Meinerzhagen, Hauptstraße; in der Stadtbücherei (in der Stadthalle) und natürlich an der Tageskasse beim Einlass.