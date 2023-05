Kolumbianer in Meinerzhagen: Austausch läuft wieder

Gemeinsam arbeiten die deutschen und kolumbianischen Schüler an einem Projekt zum nachhaltigen Konsum. Im Oktober geht es für die EGM-Schüler nach Kolumbien. © Hahn

Besuch aus Kolumbien begrüßte jetzt das Evangelische Gymnasium in Meinerzhagen (EGM). Der Anlass: ein gemeinsames Projekt unter dem Titel „Nachhaltiger Konsum aus interkultureller Perspektive“. Zu Gast waren fünf Schüler und zwei Lehrkräfte.

Meinerzhagen – Bereits seit 2016 steht das Meinerzhagener Gymnasium in Kontakt mit der kolumbianischen Schule Escuela Sol Naciente, die in Tocancipá in der Nähe von Bogotá liegt. Im selben Jahr fand erstmals eine Kennlernreise statt, die sich als Erfolg entpuppt hatte: Die Escuela Sol Naciente wurde eine offizielle Partnerschule des Gymnasiums in Meinerzhagen.

Im Schuljahr 2018/2019 folgte ein weiterer Austausch unter dem Projekttitel „Wie bereitet Schule auf das Leben vor?“. In diesem Schuljahr startete dann der Projektkurs der Q1 „Nachhaltiger Konsum aus interkultureller Perspektive“ unter der Leitung von Eva Keiber, Französisch- und Spanischlehrerin am EGM. Die Reise nach Kolumbien im Herbst wird finanziell von ENSA, Engagement Global, gefördert.

Interviews und Besuche in Meinerzhagener Unternehmen

Am 18. April sind die Kolumbianer in Deutschland gelandet und haben seitdem schon viel erlebt. Untergebracht sind sie während dieser Zeit in den Familien der deutschen Schüler. Gemeinsam erarbeiten sie eine Dokumentation, die am Ende des Jahres das Ergebnis des Projektkurses sein soll. Dafür werden verschiedene Unternehmen in Meinerzhagen interviewt und gefilmt, die in Zusammenhang mit nachhaltigem Konsum stehen. Vormittags bereiten die Schüler Fragen für das jeweilige Interview vor, das am Nachmittag erfolgt.

Zu Gast waren die Jugendlichen bereits auf dem Bauernhof der Familie Vedder, im Eine-Welt-Laden sowie bei der Stadt Meinerzhagen, die bereits zum zweiten Mal als Fairtrade-Stadt zertifiziert worden ist. Auch ein Ausflug nach Köln stand auf dem Programm für die kolumbianischen Besucher , wo unter anderem die Fairtrade-Abteilung des Schokoladenmuseums besichtigt werden sollte. Im Oktober geht es für die deutschen Schüler nach Kolumbien. Dort wird das Projekt gleichermaßen fortgesetzt.

Zuvor hatten sich die Schüler per Videokonferenz kennengelernt, doch der Austausch ist seit der Ankunft der Südamerikaner deutlich einfacher. „Hier klappt es viel besser. Es ist echt cool, mit den Kolumbianern zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren“, erzählt Schülerin Sina Roßmann. „Die Kultur ist echt anders. Die Kolumbianer hören zum Beispiel super viel Musik, auch wenn wir arbeiten, und fangen zwischendurch an zu tanzen. Sie haben uns auch das Salsa-Tanzen beigebracht“, fährt sie fort.

Die Sprache ist kein Problem

Sprachliche Barrieren sind für die Schüler kein Hindernis. „Wenn man mal ein Wort nicht weiß, kann man das ja übersetzen lassen oder man verständigt sich mit Zeichen. Also die Sprache ist kein Problem“, sagt Roßmann. Die Jugendlichen unterhalten sich untereinander ausschließlich auf Spanisch. Am Wochenende verbrachten die Kolumbianer Zeit mit ihren Austauschfamilien. Es wurde ein Spieleabend veranstaltet, ein Fußballspiel des 1. FC Köln besucht, eine Kirche und weitere Sehenswürdigkeiten rund herum besichtigt.

„Es war echt lustig, mit den Austauschschülern Süßigkeiten einzukaufen“, berichtet Schülerin Julia Lau, „Sie haben sich alles genommen, was sie nicht kannten. Sie haben uns aber auch aus Kolumbien Süßigkeiten mitgebracht.“

Auf die Frage hin, was den kolumbianischen Schülern am besten gefallen würde, waren sie sich einig: die Architektur, die Anordnung der Häuser und die geordneten Strukturen des alltäglichen Lebens und der Gesellschaft. In Deutschland funktionieren viele Systeme gut, die in Kolumbien nicht so funktionieren. „Alle befolgen die Regeln und Gesetze“, erwähnte eine Schülerin. Das sei in Kolumbien nicht immer der Fall. Dazu gehöre ebenfalls die Nähe, die die Stadtbeamten zu den Bürgern pflegen. Doch auch das Essen, die Herzlichkeit der Menschen und die Natur werden von den Austauschschülern besonders geschätzt. Eine Besonderheit der nachhaltigen Entwicklung in Deutschland sei beispielsweise das Recycling.

Das ist ENSA

ENSA ist ein entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm mit Bildungsangeboten und Fördermitteln im Bereich Schulpatenschaften. Die Schüler sind verpflichtet, an drei Videokonferenzen teilzunehmen, um sich auf den Austausch vorzubereiten. Die erste fand bereits im Februar statt. Hier werden unter anderem Themen wie Rassismus, Stereotypen und Diskriminierung besprochen, damit die interkulturelle Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet.

VON LAURA HAHN