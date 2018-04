Junge Musiker mit großer Liebe zur Orgel

Sie haben einiges gemeinsam. Die Liebe zur Musik, genauer gesagt zur Kirchenmusik. Für beide ist die Orgel eines der melodiösesten Instrumente. Beide schwärmen von der Jesus-Christus-Kirche. Und beide – Ben Köster und Alexandra Kusch – füllen als Kirchenmusiker die Gotteshäuser mit Musik.

Ben Köster ist in Meinerzhagen kein Unbekannter mehr, und Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase charakterisierte ihn erst zum Auftakt der Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ mit sehr persönlichen Worten: „Wir erleben dich als jemanden, der vor neuen Ideen geradezu überquillt.“ Der 21-Jährige studiert in Köln an der Hochschule für Musik und Tanz Evangelische Kirchenmusik und ist bereits seit eineinhalb Jahren in seiner Heimatgemeinde als Kirchenmusiker tätig.

Nachdem zu Beginn des Jahres Kantorin Gerlinde Rentrop ihren Ruhestand antrat und vor wenigen Wochen auch Detlef Nebeling verabschiedet wurde, geben die beiden jungen Meinerzhagener Alexandra Kusch und Ben Köster nun den musikalischen Ton in der Gemeinde an. Einziger Unterschied: Bei Alexandra Kusch, die als Lehrerin an der Primusschule in Schalksmühle tätig ist, wird im September ein Wechsel anstehen, wenn die Kirchenmusikerin Elke Bernitt ihre Arbeit in der Gemeinde übernimmt. „Alexandra Kusch wird jedoch auch weiterhin in unserer Gemeinde zu hören sein“, erläutert Presbyterium-Vorsitzender Friedrich Wilhelm Schnöring, der froh ist, dass die Gemeinde zwei junge Musiker gefunden hat, in deren Leben Musik eine ganz große Rolle spielt.

Für die 28-jährige Alexandra Kusch ist ihre Tätigkeit ein Glücksfall: „Das ist genau das, was ich schon jahrelang gesucht habe.“ Dass sie in ihrer Heimatstadt tätig sein kann und die Orgel in dem Gotteshaus spielt, in dem sie von Gerlinde Rentrop ab 2004 auch Unterricht erhielt, fügt sich – musikalisch ausgedrückt – harmonisch zusammen. Die Kirchenmusik sei ihr nie fremd gewesen, erzählt sie. Ihre Mutter war aktive Sängerin im Kirchenchor: „Sie hat mich oft mitgenommen.“ An der Musikschule Volmetal erhielt Alexandra Kusch Keyboard-Unterricht, spielte im Gottesdienst mit Pfarrer Tometten ein Stück: „Aber so ein Keyboard füllt einen Raum nicht so aus“. Während eines Weihnachtsgottesdienstes habe sie eine Hirtenmusik an der Orgel spielen dürfen. „Da kam es zu meiner ersten Session mit Gerlinde Rentrop“, schmunzelt Alexandra Kusch. Sie habe ihr damals beigebracht, „mit Gefühl“ zu spielen. Vorher habe sie lediglich Noten gespielt, „ohne Leben und ohne Gefühl“.

Die Liebe zur Orgel war schnell entfacht – „eine ganz neue Welt.“ Noch während sie die Oberstufe am EGM besuchte, absolvierte Alexandra Kusch an der Kirchenmusikalischen Fortbildungsstätte in Schlüchtern die Prüfung zur Chorleiterin und legte später auch die Prüfung zur nebenamtlichen Kirchenmusikerin ab. Als Jugendliche, vor ihrem Lehramtsstudium für Deutsch und Religion in Heidelberg und dem anschließenden Referendariat in Lörrach in der Nähe von Basel, sang sie auch im Kirchenchor, dessen Leitung sie nun übernommen hat. Die meisten Gesichter sind ihr hier bekannt, „auch wenn ich damals nicht lange dabei war“. Das große Repertoire des Chores weiß sie als Chorleiterin zu schätzen.

Aufregung kennen beide Organisten – jeder auf unterschiedliche Weise. „Ich finde es anatomisch verwunderlich, dass man richtige Töne spielen kann, wenn die Hände zittern“, meint Alexandra Kusch. Doch die Nervosität legt sich jedes Mal schnell. Das weiß auch Ben Köster. Bei Gottesdiensten sei er nicht mehr aufgeregt, „bei Konzerten schon.“ Nach dem Abitur hatte sich der 21-Jährige gegen einen Studienplatz für Medizin und für die Musik entschieden. „Ich wusste, ich würde es mein Leben lang bereuen, wenn ich es nicht mit der Musik versuche.“ Nach vier Semestern ist er sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Dass die Orgel „sein“ Instrument wurde, hängt mit der Schule zusammen: „Ich fand die Orgelmusik im Schulgottesdienst immer toll.“ Als 13-Jähriger wechselte er daher von Klavier zur Orgel, erhielt Unterricht bei Gerlinde Rentrop und EGM-Lehrer Michael Otto. Daher stammt auch die Verbindung zum Altenberger Dom: „Wir hatten dort eine Chorfreizeit und ich durfte dort nachts spielen.“ Mehrmals hat er das inzwischen schon getan – auch ganz „offiziell“ bei Konzerten.

Als Musiker sei auch Ostern für ihn eine besondere Zeit gewesen. „Der Karfreitag war leise und schlicht, ohne Verzierungen. An Ostern war dann alles pompöser, mit brillierendem Vorspiel“, blickt er zurück.

Während Alexandra Kusch die Leitung des evangelischen Kirchenchores übernommen hat, leitet Ben Köster den Posaunenchor der Gemeinde sowie die Musikgruppe „Gottesdienst mal anders“. Außerdem organisiert er die „Orgelmusik zur Marktzeit“. Beide Kirchenmusiker freuen sich bereits jetzt auf zwei besondere Gottesdienste, die Kirchenchor und Posaunenchor gemeinsam gestalten werden: Am 29. April wird es der Kantatengottesdienst um 10.30 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche sein, und am Sonntag, 1. Juli, steht der Gottesdienst im Zeichen der Musik von Missa Brevis, geschrieben von Jacob de Haan. „Ein fantastisches Werk“, verspricht Ben Köster.