Frank Kebeiks und Frank Müsse regieren im Ebbedorf 

Valbert - Laute Böllerschüsse verkündeten es am späten Nachmittag: Mit König Frank Kebeiks und Kaiser Frank Müsse hat das Schützenvolk im Ebbedorf zwei neue Regenten.

Schon am Freitagnachmittag sind die Valbert in ihr fröhliches Schützen- und Volksfest gestartet. Am heutigen Samstag ging es am Mittag mit dem Abholen des bisherigen Königspaares Klaus Haferkorn und Marion Wacker samt anschließendem Umzug zur Vogelrute an der Ebbehalle weiter.

Mit etwas Verspätung startete dort um 15.45 Uhr das Schießen auf den Königsvogel. Unter fünf Bewerbern sezte sich nach zwei Runden mit dem Kleinkalibergewehr und nach dem 26. Schuss Brennecke Frank Kebeiks durch. Er nahm seine Frau Beate zur Königin.

Alle fünf Jahre ermitteln die Valberter Schützen zudem einen neuen Kaiser. Die scheidenden Regenten Klaus und Gertraude Busch gaben die ersten Schüsse auf den Kaiservogel ab. Unter den sechs Anwärtern setzte sich dann um 17.31 Uhr Frank Müsse durch. Er nahm seine Frau Andrea zur Kaiserin.

+ Auf den Schultern seiner Kameraden wurde der neue Schützenkaiser Frank Müsse in die Festhalle getragen. © Schliek

Nach dem Kaiser- und Königsball wird das Fest am Sonntag um 10 Uhr mit dem Antreten auf dem Denkmalplatz, dem anschließenden Gottesdienst und dem Frühschoppen samt Femegericht fortgesetzt. Es folgen um 14 Uhr der Festumzug mit den Gastvereinen, um 16 Uhr das Prinzenvogelschießen, um 17.30 Uhr das Preisvogelschießen und um 19.30 Uhr der große Ausklang in der Ebbehalle.