Top-Ten-Platzierung für Meinerzhagener Feuerwehrmänner

Insgesamt knapp 1000 Teilnehmer starteten am Sonntag beim Kölnturm Treppenlauf in der Domstadt. Unter den besten sind Meinerzhagener.

Meinerzhagen/Köln - Während unter den Sportlern auch die Deutschen Meisterschaften im Treppenlauf ausgetragen wurden, zählten beim Wettkampf der Feuerwehr die Team-Leistung und die sportliche Herausforderung, aber vor allem natürlich auch der Spaß. Die Feuerwehrmänner und -frauen gingen in Schutzausrüstung und damit mit einem Gewicht von mehr als 20 Kilogramm jeweils zu zweit an den Start.

In der Klasse mit angeschlossenem Atemschutzgerät waren es 300 Gruppen. In der Kategorie ohne angeschlossene PA-Geräte traten Birger Schmidt, Jens Wipperfürth, Alexander Kühne, Tobias Fischer, Alexander Dresp und Till Benninghaus vom Löschzug Meinerzhagen an, um den Kölnturm mit seinen 39 Etagen und 714 Stufen zu erklimmen.

Die beiden Letztgenannten konnten sich am Ende mit einer Zeit von 8:59 Minuten über den neunten Platz von insgesamt 70 Zweier-Teams freuen, in ihrer Altersklasse M30 belegten sie Platz eins. Beim Kölnturmlauf waren am Sonntag Feuerwehren aus ganz Deutschland vertreten – von Berlin und Hamburg, über Duisburg und Aachen bis Stuttgart und Freiburg.