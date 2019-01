Nach nicht einmal drei Jahren: "Kodi"-Filiale an der Hauptstraße schließt

Die Kodi-Filiale an der Hauptstraße schließt.

Meinerzhagen - Ende März 2016 öffnete der Kodi in den Räumen der einstigen Schlecker-Filiale an der Hauptstraße – keine drei Jahre später ist schon wieder Schluss mit dem Angebot.

Auf Plakaten kündigt der Discounter an, seine Niederlassung in Meinerzhagen am Freitag, 22. Februar, zu schließen.

Zu den Hintergründen war am Wochenende niemand in der Pressestelle des Oberhausener Unternehmens zu erreichen.

Damit kündigt sich erneut ein Leerstand in dem Gebäude an, in dem vor Kodi das Matratzengeschäft Concord ansässig war.

Zum Kernsortiment von Kodi zählte neben den Haushaltswaren auch Produkte aus den Bereichen Waschen, Pflegen, Handwerk, Schenken und Dekoration.

Mit dem Action-Markt hat an der Oststraße vor einigen Monaten ein Anbieter mit ähnlicher Produktpalette eröffnet.