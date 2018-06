Herbert Knebel lässt´s qualmen

Rüstig und manchmal auch ein wenig erzürnt: Herbert Knebel begeisterte am Samstag in der Stadthalle.

Meinerzhagen - Spektakulären Besuch hatte die Stadthalle am Samstagabend: Auf Einladung des Kulturvereins KuK gastierte Herbert Knebel mit Band und den „eineiigen Zwillingen“ Henjek und Stenjek Popolski. „Rocken bis qualmt“ hieß das Versprechen und tatsächlich brannte am Ende die Stadthalle zu den Riffs von Deep Purples „Smoke on the Water“ oder auch: „Rauch auf dem Boden“.

Es war die Geschichte einer durchaus intensiven Annäherung zwischen Herbert Knebel und dem recht altersgemischten Publikum. Der Beginn war allerdings noch etwas schroff: „Was immer jetzt kommt, ihr habt es gewollt“, rechtfertigte er das Programm und erklärte die künstlerischen Grundsätze: Vereinzelt sei von Besuchern die Forderung erhoben worden: „Lasst doch mal die Musik weg!“ Und macht nur Kabarett, könnte man ergänzen.

Doch das wär’ ja noch schöner, sich so was vorschreiben zu lassen. Die Konsequenz: „Jetzt lassen wir mal die Texte weg“ – das sei ja sowieso nicht unbedingt das, was man jeden Abend hören möchte. Und so gab es Rockmusik satt mit einer äußerst rüstigen Rentnerband aus Leadsänger Herbert Knebel, Gitarrist Ozzy Ostermann, Bassist Pichel, Schlagzeuger Trainer und der mitreißenden Bläsersektion mit den beiden Vertretern der berühmten Familie Popolski.

Texte gab es natürlich auch – jene, die man schon immer mal zu den Klassikern der Rockgeschichte hören wollte. Aus Marvin Gayes „I heard it through the grape vine“ wurde das lebenspraktischere „Ich schlachte jetzt mein Sparschwein.“ Und die Bob-Dylan-Perle „Knockin’ on Heaven’s Door“ wanderte ab in die Abteilung „Die schönsten Badeseen von NRW“: „Nack, nack, nackig am Baggerloch“. „Ausziehen!“, klang es später aus dem Publikum, nachdem Gitarrist Ozzy mal wieder sehr körperbetont über die Bühne getigert war. Doch nun warnte Herbert Knebel vor: „Du weißt ja gar nicht, was dich erwartet!“ Ozzy warf Küsschen in die erste Reihe, und Herbert verhinderte Schlimmeres.

Viel Applaus nach spektakulärem Finale

Überhaupt fühlte Knebel in das Leben in einer großen Kleinstadt ein: „Die Nacht von Meinerzhagen, wo wahrscheinlich 1000 Abenteuer nicht auf euch warten – nur eine einsame Kerze im Fenster, um euch heimzuleuchten.“ Selbst die scheinbar mysteriöse Abendgestaltung des für die Veranstaltung zuständigen Lokaljournalisten war dem Herbert eine Bemerkung wert.

Auf Granit stieß er allerdings mit dem Spielstand und dem Hinweis, dass Saudi-Arabien zeitgleich „der erwartet schwere Gegner“ der Fußballnationalmannschaft sei. „Da kann ich nicht drüber lachen“, schallte es kühl von einem Besucher zurück. Doch nach dem spektakulären Finale mit Elvis Herbert Presley standen die Besucher in der fast ausverkauften Stadthalle für einen donnernden Applaus.