Knapp 400 Besucher feiern bei Frühlingsparty der Rinkscheider Schützen

Rinkscheid - Kalte Getränke, gute Musik und Gäste aus allen Altersklassen – daraus bestand der Mix, aus dem am Samstagabend die 19. Frühlingsparty der Rinkscheider Schützen gemacht war, und er kam gut an.

Der Abend war gerade zwei Stunden alt, da hatten die Rinkscheider Schützen schon fast 400 Besucher begrüßen können und waren mit dieser positiven Resonanz auf ihre Veranstaltung entsprechend sehr zufrieden.

Die Partygäste kamen nicht nur aus Rinkscheid, sondern beispielsweise auch aus Valbert, Kierspe und dem Attendorner Ortsteil Listerscheid. Dafür, dass alle Besucher mit Getränken versorgt wurden, war auch in diesem Jahr wieder die Valberter Feuerwehr zuständig.

Mit der fünfköpfigen Band „super liQuid“ aus dem Olper und Siegener Raum hatten die Schützen abermals einen Glücksgriff getan. Bereits zum dritten Mal war das Quintett in der Rinkscheider Mehrzweckhalle mit von der Partie und verbreitete gute Laune. Mit reichlich Pop-Hymnen aus den vergangenen 30 Jahren sorgten sie für Partystimmung, so dass sich die Tanzfläche schon bald füllte. Und auch nachdem der letzte Ton von „super liQuid“ verklungen war, war die Feier in der Rinkscheider Halle noch lange nicht zu Ende. Musik aus der „Konserve“ sorgte nun für Stimmung bei den Partygästen.