Klimawandel: „Die Stadt kann die Welt nicht retten“

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Sichtlich angespannt war CDU-Fraktionsvorsitzender Torsten Stracke (rechts) während der Ausführung von Karl Hardenacke, Fraktionsvorsitzender der Grünen, zu den seiner Meinung nach nicht erreichbaren Klimazielen der Stadt. © Lorencic

Wird man die Klimaziele der Stadt erreichen? Unternimmt man genug, um sie zu erreichen? In der Politik ist man sich da uneinig.

Meinerzhagen – Der erste Klimaschutzbericht der Stadt Meinerzhagen wurde vorgestellt. Er sei ein „gutes und ermutigendes Zeichen“, schreibt Bürgermeister Jan Nesselrath dazu im Vorwort des Berichts, der auf 23 Seiten Zahlen, Daten und Fakten zu den in 2022 umgesetzten und noch geplanten Maßnahmen zusammenfasst. Der Weg, den Meinerzhagen bisher gegangen ist und weiter gehen wird, werde darin deutlich – wie auch die immer besser werdende städtische Energieeffizienz-Bilanz und das Bewusstsein für Klimaschutz auf allen Ebenen. Im Ausschuss für Klima, Planung, Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt stellte Klimaschutzmanager Eric Ludewig den Bericht, der jährlich erscheinen soll, vor.

Einige Maßnahmen wurden schon angegangen, viele stehen noch bevor. 39 Prunkte sind es, die im Maßnahmenprogramm aufgeführt sind (Umsetzung bis 2035), um 17 geht es in dem Jahresbericht schwerpunktmäßig – sie sollen bis Ende 2024 umgesetzt sein. Die Stadt gehe dabei als Vorbild voran, erklärte Ludewig (» INFOKASTEN).

Klimabericht: 17 von 39 Maßnahmen priorisiert Das Klimaprogramm enthält 39 Maßnahmen, die bis zum Jahr 2035 umgesetzt sein sollen. Bis Ende 2024 sollen 17 ausgewählte Maßnahmen umgesetzt werden. Um diese Maßnahmen geht es in dem Klimabericht schwerpunktmäßig. Unterteilt sind die Maßnahmen in sechs Handlungsfelder:

1. Strukturen für den Klimaschutz (12 Maßnahmen, davon 7 priorisiert, zum Beispiel der Austausch mit den Nachbarkommunen sowie ein Klimaschutzbericht), 2. Kommunale Liegenschaften und Anlagen (5 Einzelmaßnahmen, davon eine priorisiert, nämlich die kontinuierliche energetische Optimierung des kommunalen Gebäudebestandes), 3. Energieeffizienz, Energieversorgung und Erneuerbare (6 Einzelmaßnahmen, davon 3 priorisiert, zum Beispiel der Ausbau der Solarenergie im Nichtwohngebäudebestand und auf Freiflächen sowie der Ausbau der Wind- und Wasserkraft und Bioenergie), 4. Umweltfreundliche Mobilität (8 Einzelmaßnahmen, davon vier priorisiert, darunter das gesamtstädtische Radverkehrskonzept sowie weitere Radfahraktionen für Meinerzhagen), 5. Umweltbildung (2 Einzelmaßnahmen, davon eine priorisiert: Energie- und Ressourcensparprojekte in Schulen), 6. Anpassung an die Folgen des Klimawandels (6 Einzelmaßnahmen, priorisiert ist die Begrünung von Dächern in der Stadt.)

Der Klimaschutz sei eine Querschnittsaufgabe, heißt es im Klimabericht. Gerade zu Beginn der Arbeit nehme die Kontaktaufnahme mit vielen verschiedenen Personen, Netzwerken und auch den Kollegen innerhalb der Verwaltung viel Zeit in Anspruch. Deshalb seien 7 der 17 Maßnahmen auf die Strukturen für den Klimaschutz bezogen. Da die Einflussmöglichkeiten der Verwaltung auf das Handeln von Bürgern oder Unternehmen begrenzt seien, zielten viele der Maßnahmen zunächst auf „weiche“ Faktoren wie Bildung, Beratung, Information oder Vernetzung ab, um eine positive Grundstimmung und die Voraussetzung für weiterführende, technische Maßnahmen und/oder Investitionen zu schaffen. Diese positive Grundstimmung sei besonders in den Bereichen Radfahren, aber auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Bezug auf Photovoltaik spürbar.



Karl Hardenacke, Fraktionsvorsitzender der Grünen, dankte dem Klimaschutzmanager, sagte aber auch, der Bericht werfe mehr Fragen auf als dass er Antworten gebe. Mit der halben Stelle des Klimaschutzmanagers könne zudem nicht alles erreicht werden, was man sich vorgenommen habe, „das haben wir schon befürchtet“, sagte Hardenacke.

Christian Schön (FDP) ging darauf ein, fand eher lobende Worte und freue sich, dass man in Meinerzhagen einen Schritt gegangen sei und einen engagierten Klimaschutzmanager habe, auch wenn er nur eine halbe Stelle zur Verfügung habe. „Ich habe ein Problem damit, dass jeder sagt, es ist nicht gut genug. Ich habe den Verdacht, es wird nie genug sein, dass wir nie genug tun können.“ Mit der Kritik von Hardenacke, sagte Schön, glaube er nicht, dass man so die Bürgerinnen und Bürger motiviert bekomme. Das wiederum sei der wichtigste Punkt. Die Stadt habe „nicht so den richtigen Einfluss“, es gehe darum, Menschen mitzunehmen.

„Meine Bitte grundsätzlicher Natur: Überfordern Sie die Leute nicht.“

Christian Schön sprach Torsten Stracke „aus dem Herzen“, wie dieser sagte. Stracke lobte den Klimaschutzmanager für einen guten Job. „Meine Bitte grundsätzlicher Natur: Überfordern Sie die Leute nicht.“ Auch er sagte, Klimaziele können nur erreicht werden, wenn Menschen mitgenommen werden. Zusätzlich erwähnte er die Politik der Grünen auf Bundesebene. Was da „abgeht“, schaffe nur mehr Verunsicherung. „Bei aller Freundschaft, das funktioniert nicht.“

Volkmar Rüsche (CDU) sagte, dass die Aktivitäten der Stadt Meinerzhagen für ihre Größenordnung „schon sehr gut“ sei. „Man darf nicht immer den Finger in die offene Wunde stecken, sofern sie überhaupt da ist“, sagte Rüsche weiter. „Bei uns ist sie schon verheilt und wir sind dabei, sie weiter zu verarzten.“ Man habe schon vieles erreicht und wolle noch mehr, müsse man auch. „Aber die Stadt Meinerzhagen kann die Welt nicht retten.“ Dennoch: „Die Latte liegt hoch“, sagte Hardenacke dazu. Dass man Bürger mitnehmen müsse, sei klar und dafür habe man Eric Ludewig. Was auf Bundes- und Landesebene abgelaufen ist, gefalle dem Fraktionsvorsitzenden auch nicht, wie er sagte. Die Zielerreichung aber sei unumstößlich. Doch erreichbar scheine das Ziel für ihn so nicht.

Optimistischer Ausblick

Birgit Claus (Grüne) hoffe, dass man die halbe Stelle mal zu einer ganzen Stelle aufstocken kann. Sich jetzt gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, finde sie „gruselig“. „Wir sind auf dem Weg“, sagte Claus. „Viele Maßnahmen, die noch nicht gestartet haben, sind die, die ich spannend finde.“ Friedrich Rothaar erklärte, dass der Klimaschutzmanager für drei Jahre eingestellt wurde und für diese Zeit Maßnahmen herausgesucht worden seien. Seine Aufgabe sei es nicht, sämtliche Maßnahmen umzusetzen. Der Klimaschutzmanager selbst hörte geduldig zu und bedankte sich anschließend „fürs Feedback“.