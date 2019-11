Stadt sammelt Ideen

Meinerzhagen – Wenn schon kein Klimanotstand, dann doch wenigstens ein Klimaschutzkonzept: Unter Federführung des Märkischen Kreises sucht die Stadt Meinerzhagen Ideen, die im Kleinen Großes leisten können. Und jeder kann mitmachen.

Ein Innenstadtquartier als „grüne Lunge Meinerzhagens“ und eine Fußgängerampel, die auch mal dunkel bleibt: Dies sollen nur die ersten von gleich mehreren Ideen sein, die noch bis Mitte Januar auf der neuen „Ideenkarte“ der Stadt eingetragen werden können. Der Märkische Kreis und die beteiligten Städte und Gemeinden stellten das Konzept jetzt vor, das auf einer Internet-Karte basiert, die bereits in anderen Städten Nordrhein-Westfalens bei der Realisierung von Projekten für die Bürgerbeteiligung genutzt wurde. „Klimaschutz geht uns alle an“, heißt es dazu vom Stadtmarketingverein, der das Projekt ebenso bewirbt wie die Stadt selbst, die auf viele Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft hofft, um einen umfassenden Klimaschutz in Meinerzhagen leisten zu können. Unter Federführung des Märkischen Kreises werden für die Kommunen Halver, Kierspe, Meinerzhagen, Neuenrade, Plettenberg Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde und Schalksmühle bis Mitte des kommenden Jahres kommunale Klimaschutzkonzepte erstellt. „Die Städte und Gemeinden haben im Rahmen der Erarbeitung ihrer Klimaschutzkonzepte nun eine Möglichkeit geschaffen, ihre Bürgerinnen und Bürger direkt und sozusagen ,vor der Haustüre‘ mit in zukünftige Klimaschutz-Aktivitäten einzubinden“, heißt es vonseiten des Kreises. Dazu zählen beispielsweise Anregungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur Verbesserung von umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten oder Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Bis Mitte Januar 2020 können die Beiträge in die Online-Ideenkarten eingetragen werden. Anschließend sollen die Ideen ausgewertet und in die lokalen Klimaschutzprozesse aufgenommen werden. „Die Klimaschutzkonzepte werden ein Maßnahmenprogramm enthalten, das die Stadt- und/Gemeindeverwaltungen nach der Beschlussfassung vor Ort umsetzen möchten.“ Gefördert wird die Erstellung der acht integrierten Klimaschutzkonzepte durch das das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Die Ideenkarten Links zu den Karten für Meinerzhagen und Kierspe:

www.ideenkarte.de/mk/meinerzhagen www.ideenkarte.de/mk/kierspe