Klimamanager: Grüne ziehen Antrag zurück

Von: Frank Zacharias

Eigentlich hätte der Rat am Montag einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wenn schon nicht beschließen, dann doch in den zuständigen Ausschuss weiterleiten sollen – doch so weit ließen es die Antragssteller selbst nicht kommen. Kritik ernteten sie trotzdem.

Meinerzhagen – Hintergrund war die Forderung der Grünen, im Stellenplan für die Haushaltssatzung 2023 die Stelle des Klimaschutzmanagers von derzeit einer halben auf eine Vollzeitstelle zu erweitern oder alternativ eine weitere Stelle für das Tätigkeitsfeld Klimaschutz und -anpassung, Treibhausgas-Reduktion und erneuerbare Energien zu schaffen. Kostenpunkt laut Grüne: 50 000 Euro.

Fraktionsvorsitzender Karl Hardenacke bekräftigte am Montag zwar nochmals, warum die Grünen die Aufstockung der Stelle für notwendig erachten – so etwa die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Sammlung von Basisdaten –, doch aufgrund der finanziellen Unsicherheiten im Etat 2023 zog die Fraktion schlussendlich doch noch ihren bereits am 30. August gestellten Antrag zurück.



Kritiker wie den FDP-Ratsherr Christian Schön bremste das aber nicht aus. Er bemängelte vor allem die Kommunikation der Grünen mit dem derzeitigen Klimaschutzmanager Erik Ludewig, mit dem er im Vorfeld der Ratssitzung Kontakt aufgenommen habe. „Wir haben ja schon einen Klimaschutzmanager. Es ist schade, dass Herr Ludewig gar nichts von Ihrem Antrag wusste“, so Schön gegenüber Hardenacke. „Zudem hat er ja nicht nur eine Halbtagsstelle, sondern arbeitet die andere Hälfte für Plettenberg. Wir können also nicht einfach eine Stelle aufstocken, sondern müssten jemanden Neues finden – der Arbeitsmarkt ist aber leergefegt, wie wir an vielen anderen Stellen schon bemerkt haben.“



Er habe zudem erfahren, so Christian Schön weiter, dass vor allem eine Fraktion mit ständigen Nachfragen beim Klimaschutzmanager auffalle, die ihm die Arbeit offenbar eher erschwerten als erleichterten. „Es wäre gut, wenn man ihn einfach mal seine Arbeit machen ließe“, forderte der FDP-Ratsherr – ohne ausdrücklich die Grünen-Fraktion zu nennen. Was auch nicht notwendig war: Karl Hardenacke räumte ein, dass die Grünen als klimainteressierte Fraktion in regem Kontakt mit Erik Ludewig stehe. „Das“, so Hardenacke, „sind aber meist konstruktive Vorschläge und Anfragen.“