Bündnis 90/Die Grünen rufen den Klimanotstand aus

+ © Jürgen Beil Industrie und Verkehr sind laut Grünen-Antrag „für die meisten Emissionen verantwortlich“. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Bündnis 90/Die Grünen rufen – zumindest innerparteilich – den Klimanotstand aus. Auch in Meinerzhagen. Dazu hat die Fraktion einen Antrag vorbereitet, der in der nächsten Ratssitzung am kommenden Montag (17 Uhr, Ratssaal) Thema der Beratungen sein wird.