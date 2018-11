Klettergerüst steht - aber Vorsicht: Noch nicht benutzen!

Meinerzhagen - Die Villa im Park hat bereits ihr Gerüst verloren, doch gearbeitet wird im neuen „Volkspark“ natürlich weiter. Am Montag begannen die Arbeiten am Spielplatz, der mit Klettergerüst, Spiel- und Sandbereich sowie einer Boulebahn und Fitnessgeräten ausgestattet werden soll.

Rund zwei Wochen werde eine Gartenbaufirma nun am Platz unterhalb der Böschung am Kapellenweg arbeiten und ein sogenanntes Kombinationsklettergerüst mit Sandspielplatz und Rutsche anbringen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Bis das Klettergerüst genutzt werden kann, dürften aber noch einige Wochen vergehen: Zunächst muss das Fundament gegossen und der Beton komplett getrocknet sein.

Darüber hinaus entstehe ein Bereich mit Fitnessgeräten für Jogger, Walker und andere Sportfreunde. Auch ein Bouleplatz wird gemäß der einst gefassten Pläne angelegt.

„Der Park selbst ist inzwischen fast fertiggestellt. Nachdem die Wege vollständig asphaltiert wurden, muss noch die finale Beschichtung aufgebracht werden“, heißt es weiter. Ein Herbst-Spaziergang sei aber auch jetzt schon möglich.

Auch bei der Sanierung der Villa geht es voran

Auch die Sanierung der Villa schreite voran: Aktuell werden außen noch insbesondere das Dach und die Fassade erneuert. „Danach erfolgen noch die letzten Arbeiten rund um die Villa selbst, unter anderem im Bereich der Wege und der Bepflanzung, und außerdem werden die Hauptwege und Wegeverbindungen im gesamten Park mit einer Beleuchtung versehen.“ Im Frühjahr könnten die Leuchten installiert werden. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit werde die gesamte Anlage fertiggestellt sein.