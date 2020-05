"Mittendrin" in Meinerzhagen hat teilweise wieder geöffnet

Meinerzhagen - Ab Montag, 4. Mai, öffnet die Kleiderkammer des Sozialen Bürgerzentrums "Mittendrin" - zu diesen Zeiten.

Sowohl der Einkauf von Kleidung als auch die Abgabe von Kleider-Spenden seien somit wieder möglich, wie es vonseiten der Betreiber heißt. Geöffnet ist Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 14 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 12 bis 16 Uhr.

Auch Beratungen könnten nach vorheriger telefonischer Voranmeldung und individueller Terminvereinbarung wieder stattfinden.

Das Angebot reicht von der Pflege-, über Renten- bis hin zur Rechtsberatung. Das Mittendrin ist während der Öffnungszeiten der Kleiderkammer unter Tel. 0 23 54/91 16 60 zu erreichen. Zuvor war es aufgrund der Corona-Pandemie nötig gewesen, alle Bereiche des Mittendrin zu schließen. Das Begegnungscafé könne aus diesem Grund nach wie vor nicht geöffnet werden.

Die Wiedereröffnung erfolgt nur unter Einhaltung von strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. „Der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Kundinnen und Kunden steht für uns an oberster Stelle“, sagt Oliver Drenkard, Vorsitzender des Mittendrin.

So bestehe zum Beispiel für alle Anwesenden in der Kleiderkammer eine Mundschutzpflicht und es gelte überall, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Darüber hinaus dürfen maximal drei Kunden gleichzeitig in der Kleiderkammer sein. Durch zusätzliche Desinfektionsspender an den Eingängen ermöglicht das Mittendrin einen weiteren Schutz.