Buchhändler im MK sagt Thalia ab

Von: Sarah Lorencic

Wolfgang Schmitz hat seit dem 1. Juli eine neue Auszubildende: Lea Kemper. Die 27-Jährige aus Kierspe liebt Bücher und bringt frische Ideen in die Buchhandlung. Ausgebaut wird jetzt das erfolgreiche Genre New Adult und die Bücher der Tiktok-Bestsellerliste gibt es auch in Meinerzhagen. © LOrencic

Er sucht einen Nachfolger - daran hat sich nichts geändert. Doch einer großen Kette hat Buchhändler Wolfang Schmitz bereits abgesagt.

Meinerzhagen – „Wer Bücher liebt, kauft sie in der Buchhandlung“, steht an der Eingangstür der Buchhandlung Schmitz. Und wer das Geschäft in der Fußgängerzone Zur Alten Post betritt, trifft auf Verkäufer, die Bücher ebenfalls lieben. Neu im Team neben Inhaber Wolfgang Schmitz und Kerstin Bestgen ist seit dem 1. Juli Lea Kemper. Sie hat eine Ausbildung in der Buchhandlung begonnen und erklärt zusammen mit ihrem Ausbilder im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die unabhängigen Buchhandlungen alles andere als vom Aussterben bedroht sind.

„Das ist ein Gerücht“, sagt Schmitz. In den USA werden immer mehr unabhängige Buchhandlungen eröffnet, sie werden dort regelrecht zum Trend im Kampf gegen den Online-Riesen Amazon. Und weil in den USA Trends geboren werden, schwappt auch dieser langsam nach Deutschland über, daran glaubt Wolfgang Schmitz fest.

Nachfolgesuche ganz ohne Druck

Schon länger sucht der Meinerzhagener für sein Geschäft eine Nachfolge. Ganz ohne Druck, sondern in Ruhe. Der Gedanke an eine Schließung war nur ein Gerücht und Wolfgang Schmitz bleibt dabei und wird nicht schließen, bevor nicht eine Übergabe stattgefunden hat.

Und wenn er wollte, dann wäre die Buchhandlung bereits in anderen Händen. Angebote, erzählt er und sitzt dabei entspannt in einem der roten Sessel, die im hinteren Teil des Ladens stehen, habe er schon einige gehabt. Darunter aber vor allem Branchen-Riesen wie zum Beispiel Thalia. „Die riefen einfach hier an“, erzählt er. Seine Antwort aber war ein klares Nein. Eine Kette möchte er vermeiden und stattdessen den inhabergeführten, kleinen Buchhandel unterstützen. Den, der sich spezialisiert, der seine Leser kennt und ein kultureller Ort der Kommunikation ist.

Neue Auszubildende: „Die Chemie passt“

Lea Kemper sieht das genauso. Die 27-Jährige aus Kierspe hat Buchwissenschaften, Germanistik und Geschichte in Mainz und Marburg studiert. Jetzt wollte sie Fuß in ihrer Heimat fassen und ging initiativ auf Wolfgang Schmitz zu. Nach einem Praktikum und der Feststellung, dass die „Chemie passt“, wie Schmitz es formuliert, wurde der Ausbildungsvertrag unterschrieben. Schon jetzt ist klar: „Wir inspirieren uns gegenseitig“, sagt der Buchhändler. Die beiden haben viele gemeinsame Nenner, wie etwa das Interesse für Geschichte und mitunter auch gleiche Lieblingsbücher.

Lea Kemper bringt aber auch neue Ideen mit. Ein neuer Instagram-Account der Bücherei ist bereits online gegangen. Ansprechen möchte die Bücherei damit die jungen Leser, die die sich vor allem im Genre New Adult (» Infokasten) wiederfinden. Das Bücherangebot dieses Genres soll in der Buchhandlung zudem ausgebaut werden, wie Wolfgang Schmitz sagt. Auffallend sind in dem Genre auch die Bücher an sich. Auffallend gestaltete Cover sind die Regel. Erstauflagen von Büchern bekommen zudem eine farbige Schnittverzierung. Einige von ihnen sind bereits Sammlerstücke. So werden auch Bücher durch visuelle Reize ansprechend.

Instagram und TikTok sollen den Buchhandel moderner machen

Neben Instagram gehört Tiktok zu den wichtigsten Social Media-Apps der Generation Z. Mit dem Hashtag Booktok hat die App es geschafft, das Lesen von Büchern nicht nur wieder beliebt zu machen, sondern sie hat gleichzeitig die gesamte Buchbranche revolutioniert. Booktok ist der Teil der Plattform, der sich mit Büchern beschäftigt Mehr als 120 Milliarden Videos existieren unter dem Hashtag bereits. Und einige von ihnen gehen viral, sodass viele Menschen auf das vorgestellt Buch aufmerksam werden. Das wohl bekannteste so verbreitete Buch ist „It Ends With Us“ von Colleen Hoover, auf Deutsch „Nur noch ein einziges Mal“.

Im Rahmen der Leipziger Buchmesse veröffentlichte Tiktok mit dem Marktforschungsunternehmen Media Control die erste Bestsellerliste, die nun monatlich erscheinen soll. Und um diesen Trend gerecht zu werden, gibt es diese 20 beliebtesten Bücher natürlich auch in der Buchhandlung Schmitz, wie Lea Kemper sagt. Und besonders in diesem Bereich steigen die Verkaufszahlen auch in Meinerzhagen, stellt Wolfgang Schmitz fest.

Das Buch und die Buchhandlung sind alles andere als tot. Lesen ist wieder in. Im Kommen sind mit Blick auf Mainz, der Stadt, in der der Buchdruck erfunden wurde, wie die Auszubildende weiß, auch Konzept-Buchhandlungen. Auch solche, die ausschließlich auf Young beziehungsweise New Adults ausgerichtet sind, sind erfolgreich. Klar ist, der Besuch im Buchladen muss ein Erlebnis sein. Einer mit Gesprächen, Beratungen, Entdeckungen. Vielleicht auch einer, bei dem man Gleichgesinnte trifft, der entschleunigend sein kann, bei dem man dem Alltag entfliehen kann.

Voll im Trend – und schon zu Sammlerstücken geworden – sind Bücher mit bunt gestalteten Schnittverzierungen. © Lorencic, Sarah

So ein Buch in den Händen zu halten, ist ein Erlebnis für alle Sinne. Und wie Lea Kemper weiß, ist das Lesen eines Buches auch neurobiologisch dem Lesen eines E-Books weit überlegen. So erstelle das Gehirn mehr Verknüpfungen mit dem Inhalt, wenn die Hände das Buch berühren und man die Seiten im wahrsten Sinne des Wortes anfassen kann. Alles rund ums Buch hat die Auszubildende im Studiengang der Buchwissenschaften gelernt. Was in ihnen steht, in Germanistik-Seminaren. Die Liebe zum Lesen ist eine alte.

Schon früh hat die Kiersperin viel gelesen, „eigentlich alles, was in der Bücherei war“, erinnert sie sich. Schreiben indes mag sie auch, professionell gelernt hat sie es in einem Volontariat bei einem Feuerwehr-Fachmagazin. Feuerwehr? Ja, auch dafür brennt ihr Herz seit der Jugend. Einen Melder trägt sie an der Hose nicht, auch die Einsätze kommen heute digital mit einer App bei der Feuerwehrfrau an. Und wenn ein Einsatz kommt, dann fährt Lea Kemper über die Schnörrenbach zum Gerätehaus in Kierspe. „Das ist Teil des Arbeitsvertrags“, sagt Wolfgang Schmitz und lacht.

Der Buchhändler lobt das Engagement seiner Auszubildenden. Ob sie vielleicht mal die ist, an die er seine Bücherei übergeben mag? Da müssen beide lachen. „Erst mal die Ausbildung...“, sagt Lea Kemper.