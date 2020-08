Wo ist Kitty? Familie sucht verzweifelt stadtbekannte Katze

Meinerzhagen - Eine Katze, die in der Stadt bekannt ist wie ein bunter Hund, wird derzeit vermisst: Kitty ist spurlos verschwunden. Wieder einmal.

Seit Montagabend, 17. August, wird an der Otto-Fuchs-Straße die circa achtjährige stadtbekannte Glückskatze Kitty vermisst. Kitty hat tricolorfarbenes Fell, ist sehr anhänglich und kinderlieb und läuft diesen auch immer hinterher.

Immer wieder an verschiedenen Orten gefunden

In den vergangenen Jahren wurde sie schon in sämtlichen Schulen, im Kindergarten, Blumenladen an der Oststraße, in der Apotheke, am Penny Markt und bei der Gaststätte Theile aufgefunden, wo sie Würstchen gefressen hat.

Am vergangenen Wochenende war sie wohl im Stadtpark unterwegs, als ihre Halter jedoch dort ankamen, war sie wieder wie vom Erdboden verschluckt. Kitty hat verschiedene Stellen, an denen sie Futter bekommt, was erklären könnte, weshalb sie länger unterwegs ist. Nach einer Woche ist die Familie jedoch verzweifelt und hofft auf Hilfe.

Tierschützer hoffen dringend auf Hinweise

Der Tierschutzverein Meinerzhagen/Kierspe bittet dringend um Informationen, wo sie eventuell gesehen wurde. Zudem möchte der TSV noch mitteilen, dass in Rinkscheid eine Landschildkröte vermisst wird und bittet ebenfalls um Hinweise über den Verbleib dieser Schildkröte.

Hinweise werden von Carola Ulfers, Tel. 0 23 58/79 00 13, Pia Sperber, Tel. 01 77/7 50 28 70, und in der Auffangstation Listerhammer 1, Tel. 0 23 54/70 65 97, entgegen genommen.