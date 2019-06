Premiere! Pfingstkirmes mit "Frühstart"

Die Pfingstkirmes in Meinerzhagen startete erstmals schon freitags.

Meinerzhagen - Das ist neu: Erstmals gibt´s schon am Freitag vor Pfingsten Kirmestrubel an der Stadthalle. Die Resonanz war zwar zunächst verhalten, aber einige Kirmesfans haben den von der Stadt erlaubten "Frühstart" durchaus genossen.

Auf Wunsch der Schausteller genehmigte die Stadt ein sogenanntes „Warm-up“ vor der offiziellen Eröffnung am Samstag (15 Uhr mit Bürgermeister Jan Nesselrath).

Und: Einige Kirmesfans nutzten das Angebot gerne, zumal das Wetter am Nachmittag mitspielte und einen trockenen Gang über den Parkplatz hinter der Stadthalle ermöglichte.

+ Die Pfingstkirmes in Meinerzhagen startete erstmals schon freitags. © F. Zacharias

Das Kirmesgelände ist allerdings nur über den Otto-Fuchs-Platz beziehungsweise die Volmestraße erreichbar, wie Ulrich Breitung, „Kirmes-Beauftragter“ der Stadtverwaltung, betonte. Hintergrund ist die Vielzahl und Größe der Geschäfte, die eine Zuwegung vonseiten des Hit-Marktes beziehungsweise der Straße An der Stadthalle nicht ermögliche.

Übrigens: Sparfüchse sollten sich den Dienstag rot im Kalender markieren. Dann ist „Schnippeltag“ – mit dem dazugehörigen Coupon, der in der Freitagsausgabe der Meinerzhagener Zeitung zu finden war, heißt es: „Einmal zahlen, zweimal fahren.“ Die zweite Fahrt ist am 11. Juni also kostenlos.