Dritte Kirmes für Meinerzhagen: Neuauflage der „Kindertage“

Von: Göran Isleib

Im kommenden März oder April könnte es in Meinerzhagen wieder die Kindertage geben - Kirmes für die Kleinsten also. © Beil, Jürgen

Nach der Kirmes ist vor der Kirmes – das gilt nicht nur für die Schaustellergemeinschaft, sondern auch für die Besucher des Rummels.

Meinerzhagen - Allerdings: Die Meinerzhagener Kirmesfans müssen bis Pfingsten 2023 warten, bis der Tross der Schausteller wieder nach Meinerzhagen und dann zur traditionellen Pfingstkirmes kommt.



Schausteller Heiner Aufermann hat jedoch schon erste Weichen gestellt für die „Kindertage“ in Meinerzhagen. Die könnten nach seinen Vorstellungen bereits im März oder im April stattfinden. Inzwischen hätte man die entsprechenden Vorbereitungen in Angriff genommen. „Wir warten mal ab, was dabei herauskommt“, so Aufermann. Die Kindertage hatte er in Zeiten von Corona gemeinsam mit seinem Bruder Jörg aus der Taufe gehoben – mit großem Erfolg, „die wurden sehr gut angenommen“.



Im Blick zurück auf die Herbstkirmes berichtet Heiner Aufermann von zwei wirklich guten Tagen. „Der Wettergott hat es am Samstag und Sonntag wirklich gut mit uns gemeint“, freut er sich. Nach einem etwas schleppenden Start am Freitag, den zwei sehr guten Tagen und einem erneut etwas schleppenden Montag, blickt Heiner Aufermann insgesamt auf eine „Superveranstaltung“ zurück.



Ein Teil seiner Kollegen befindet sich inzwischen auf dem Weg in den Kölner Raum, Aufermanns selbst machen zunächst 14 Tage lang Pause und werden dann nach Bergheim zum Hubertusmarkt fahren – der gilt als größter Jahrmarkt des Rhein-Erft-Kreises.