Kirchstraße vor Erneuerung noch einmal geflickt

Von: Sarah Lorencic

Der Bauhof der Stadt Meinerzhagen war im Einsatz. © Lorencic

Eigentlich sollte diese Straße saniert werden, aber die Arbeiten verschieben sich. Deshalb wurde noch einmal „geflickt“.

Meinerzhagen – Seit Mittwochmorgen wurde die Fahrbahn an der Kirchstraße von Mitarbeitern des Baubetriebshofs Meinerzhagen ausgebessert. In der Asphaltdecke waren einige Ausbrüche, wie Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck erklärt. Jetzt habe man im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht diese Ausbrüche behoben.

Eigentlich sollen die Kirchstraße und der Krummicker Weg erneuert werden, wie Jürgen Tischbiereck sagt. Das Vorhaben steht auch bereits im Bauprogramm, werde aber frühestens im kommenden Jahr umgesetzt. Ein Ingenieurbüro sei beauftragt. Offen sei noch, welcher Belag auf die Fahrbahnfläche komme. Möglich sei neben einer Asphaltdecke auch eine Einstreudecke oder gepflasterte Fahrbahn. Immerhin seien die Straßen Teil der Altstadt, die man zwar technisch erneuern müsse, aber auch gestalterisch verändern könne, sagt Jürgen Tischbiereck.

Interfraktionell sollen die Pläne vorgestellt und diskutiert werden. „Eine Anliegerinformation hat bisher noch nicht stattgefunden, da der Zeitpunkt der Ausschreibung bisher nicht abzusehen ist. Auch hier liegt der Grund an der derzeitigen personellen Situation“, heißt es im Bauprogramm zu dem Vorhaben. Weil man also die Fahrbahn nicht in Kürze erneuern werde, habe man sie vorerst nur ausgebessert.