Kinderschützenfest zum Auftakt – das Programm in Hunswinkel

Von: Simone Benninghaus

Mattis Heckert und Teresa Groll wurden im vergangenen Jahr das neue Kinderkönigspaar des Schützenvereins Zur Listertalsperre. ARCHI © Müller

Das Schützenfest in Hunswinkel beginnt diesen Freitag. Zuerst kommt der Nachwuchs der Schützen Zur Listertalsperre auf seine Kosten. Dann geht es mit festlichem Programm bis einschließlich Montag weiter.

Hunswinkel – Den Schützen ist der Nachwuchs wichtig, daher machen die Kleinsten den Anfang, wenn vom 21. bis zum 23. Juli das Schützenfest in Hunswinkel gefeiert wird. Und beim Kinderschützenfest erwartet die Jüngsten wieder ein großes Unterhaltungsprogramm.

Bei den Kleinen ist es wie bei den Großen: Zunächst einmal heißt es am Freitag, 21. Juli, „Antreten“ und Oberst Holger Körby wird die muntere Schützenschar gemeinsam mit den amtierenden Majestäten und einem dreifachen Horrido begrüßen. Spätestens, nachdem die noch amtierenden Kindermajestäten Mattis Heckert und Teresa Groll die Front der Mini-Schützen abgeschritten haben, spielt das „Hof-Protokoll“ aber keine Rolle mehr und es geht einzig ums große Vergnügen der Kleinsten.

Dazu werden sich die Organisatoren wieder alle erdenkliche Mühe geben, das ist sicher. In der Listerhalle warten nicht nur viele Spiele, bei der Tombola können auch zahlreiche Preise eingeheimst werden. In der Halle wird außerdem wieder eine große Hüpfburg aufgebaut. Ein großes Spektakel findet allerdings draußen statt, wenn bei der Entenregatta Hunderte kleiner gelber Enten von der Feuerwehr auf die große Reise geschickt werden. Zu gewinnen gibt es wieder Gutscheine.

Wer wird neuer Kinderkönig?

Danach wird es an der Vogelstange spannend und es ist Treffsicherheit gefragt, wenn es gilt, den Schiefervogel mit Steinen zu Fall zu bringen. Wer wird neuer Kinderkönig oder neue Kinderkönigin? Diese Frage wird sich dann beantworten. Im vergangenen Jahr mangelte es nicht an Bewerbern, wohl aber an der Zielfertigkeit, daher wird der Wettstreit sicherlich auch in diesem Jahr wieder spannend werden. Um 19 Uhr beginnt am Freitagabend die Bierprobe und es findet das Preisvogelschießen statt.

Das weitere Festgeschehen gestaltet sich wie folgt:

Samstag, 22. Juli: 14 Uhr Antreten an der Listerhalle, Abholen der Fahnen und der Majestäten an ihrer Residenz, anschließend Festzug durch das Dorf. 16 Uhr: Königsvogelschießen, im Anschluss erfolgt das Kaiservogelschießen. 19 Uhr: Krönung des neuen Königspaares, anschließend Kaiserball.

Sonntag, 23. Juli: 10 Uhr Gedenken am Ehrenmal, 10.30 Uhr Beginn des Jubiläumsfrühschoppens, 11 Uhr Krönung des neuen Kaiserpaares, danach Jubiläumsfrühschoppen und Kirmes. 14 Uhr Antreten auf dem Festplatz, Abholen der Fahnen und danach der Majestäten an ihrer Residenz, anschließend großer Festzug. 16 Uhr: Beginn des Prinzenvogelschießens, zugleich Konzert und Kaffee und Kuchen in der Listerhalle. 19.30 Uhr: Krönung des neuen Prinzenpaares und außerdem die Ehrung der Vereinsmeister und der Preisvogelschützen. 20 Uhr Königsball.