Besonderes Jubiläum: Ein Schützenfest nur für Kinder

Von: Simone Benninghaus

Das letzte Kinderschützenfest in Wiebelsaat fand im Jahr 2019 statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das 50-jährige Jubiläum in diesem Jahr groß gefeiert – mit einem Jahr Verspätung. © Schliek, Klaus

50 + 1 – unter diesem Motto steht das Kinderschützenfest in Wiebelsaat, das am kommenden Wochenende gefeiert wird. Mit einem Jahr Verspätung soll das runde Jubiläum damit gewürdigt werden. Seinen Ursprung findet das Kinderschützenfest aber schon viel früher – bereits vor dem Zweiten Weltkrieg.

Meinerzhagen – Beim Blick auf ein Foto aus dem Jahr 1938, das im Jubiläumsbuch der Feuerwehr abgedruckt ist, wird deutlich: Das Ziel der Kinderschützen war damals wie heute das gleiche. „Ein Fest mit den Kindern für die Kinder – das ist das Motto des Vereins“, beschreibt Schriftführerin Anja Müller die Intention der Wiebelsaater Kinderschützen.

Dass die Kinder im Mittelpunkt stehen, beweist auch die alte Schwarz-Weiß-Aufnahme, die eine große Schar fürs Fest herausgeputzter Mädchen und Jungen zeigt. Beschrieben wird, dass die Kinder ihr Fest feierten, indem sie mit einer „Karre durch das Dorf zogen“. Im Jahr 1938 regierten als Kinderkönigspaar Friedhelm Ostermann und Irmgard Eichhoff.

Dieses Bild zeigt die Wiebelsaater Kinderschützen im Jahr 1938. © Privat

Infolge des Krieges, so steht es in der Chronik der Feuerwehr, wurden dann jedoch keine Kinderschützenfeste mehr gefeiert, auch in den nachfolgenden Jahren schien man sich an den Kinderschützenverein in der Wiebelaat nicht mehr zu erinnern. 1972 fand dann schließlich wieder das Kinderschützenfest statt – so wie es sich bis heute bewährt hat.

Der Männerchor Wiebelsaat, die Löschgruppe Lengelscheid und der SC Rotenstein-Wiebelsaat veranstalteten das Fest, an dem alle Anwohner der ehemaligen Schulbezirke Wiebelsaat und Lengelscheid sowie die aktiven Mitglieder der ausführenden Vereine teilnehmen durften, in gemeinsamer Regie. Grundgedanke sei es gewesen, dass die nachbarschaftlichen Beziehungen gepflegt und gefördert werden sollten. Erster König im Jahr 1972 war Uwe Neumann, der Barbara Ostermann zur Königin wählte.

Gründung des Vereins im Mai 1974

Am 28. Mai 1974 wurde schließlich die Gründung des Kinderschützenvereins beschlossen, der bis heute aktiv ist und seit 1986 eine Unterabteilung des SC Rotenstein-Wiebelsaat ist.

Ihre Aktivitäten weiteten die Kinderschützen mehr und mehr aus. Dazu gehört beispielsweise die Nikolausfeier oder auch die Pflege des Wiebelsaater Spiel- und Bolzplatzes. Besucht werden darüber hinaus die Kinderschützenfeste in Börlinghausen und Griemeringhausen (Marienheide).

Im vergangenen Jahr besuchte der Kinderschützenverein den Schützenzug Birkeshöh und gratulierte zu dessen 50-jährigem Bestehen. © Menzel

Bis Ende der 1980er-Jahr war der Kampf um die Königswürde nur Jungen vorbehalten. Seit 1989 dürfen Jungen und Mädchen gleichermaßen am Königsschießen teilnehmen. 1991 wurde für Kinder bis neun Jahre, die noch nicht am Königsschießen teilnehmen dürfen, ein Prinzenvogelwerfen eingeführt. Erstes Prinzenpaar wurden Carsten Seuthe und Nina Ferger. Im gleichen Jahr wurde erstmals auch ein Kaiservogelschießen durchgeführt, an dem alle ehemaligen Könige und Königinnen teilnehmen durften. Kaiser wurde Moritz Mischke, der Nadine Simon zu seiner Kaiserin wählte.

Das Kaiservogelschießen findet auch in diesem Jahr statt, wenn, coronabedingt mit einem Jahr Verspätung, das 50-jährige Bestehen gefeiert wird.

Das Programm

Das Kinderschützenfest in Wiebelsaat beginnt am Freitag, 11. August, um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr findet der Fackelzug statt, der vom Meinerzhagener Fanfarenzug musikalisch begleitet werden wird. Die dafür erforderlichen Fackeln können auf dem Festplatz erworben werden, darauf weisen die Organisatoren hin. Um 20.30 Uhr beginnt für alle ehemaligen königlichen Regenten das Kaiservogelschießen, bei dem auf den ersten der von André Baumhof gebauten Holzvögel angelegt wird.

Am Samstag, 12. August, geht das Festgeschehen bereits um 11 Uhr weiter. Um 12.30 Uhr beginnt das Prinzenvogelwerfen für Kinder zwischen zwei und neun Jahren. Danach wartet auf die Kleinsten ein großes Vergnügen: Melanie Braun vom Walderlebnis Hasendenn führt eine Waldrallye durch, Michaela Rolle vom Hof Rolle bietet Ponyreiten an und die Mitglieder der Löschgruppe Lengelscheid bieten ebenfalls Programm. Ob Hüpfburg oder Heuspielplatz, Blinkerspiel, Entenangeln, Tombola oder Glitzertattoos – der Nachmittag wird für den Nachwuchs bestimmt nicht langweilig, ehe um 15.30 Uhr das Kinderkönigsvogelschießen für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren statfindet.

Um 18.30 Uhr sollen die neuen Regenten dann schließlich gekrönt werden und ab 20.30 Uhr sorgt die Coverband Ohne Yoko für Stimmung. Für das leibliche Wohl werde an beiden Festtagen gesorgt, versprechen die Organisatoren und an beiden Tagen gibt es ab dem Festplatz auch einen Shuttleservice für Besucher. Anlässlich des Jubiläums freuen sich die Kinderschützen auf zahlreiche Besucher, darunter auch Abordnungen der Meinerzhagener Schützenzüge, die sich angekündigt haben