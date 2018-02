25. Kinderkarneval erweist sich als absoluter Volltreffer

Meinerzhagen - „Meinerzhagen Schabau:“ Immer wieder hallte der Karnevalsruf am Samstagnachmittag durch den bunt geschmückten Saal. Das routinierte Organisationsteam des Meinerzhagener Kinderkarnevals und natürlich die vielen begeisterten Mädchen und Jungen zeigten den Erwachsenen – es gibt ihn, den Karneval an der Volme.

Zum 25. Mal ging das von den Freunden des Meinerzhagener Kinderkarnevals initiierte Spaßprogramm über die Bühne. Die Motoren des Projekts waren wieder Klaus und Edith Reimann sowie Jochen und Gaby Sommer.

Die Veranstaltung im Jubiläumsjahr wurde zum absoluten Volltreffer. Der Andrang beim Einlass ab 13.30 Uhr war groß. So konnten die Moderatorinnen und DJs Vanessa Lüsebrink, Yvonne Pflaumbaum und Steffi Tischer vor vollem Haus pünktlich um 14.11 Uhr das närrische Feuerwerk zünden. Offiziell begrüßt wurden die jungen Gäste und ihre erwachsenen Begleiter vom Kinderprinzenpaar Leander Lübke und Zoé Mommen. Dessen Hauptaufgabe während des gut dreistündigen Programms war die Verleihung der Karnevalsorden.

25. Kinderkarneval in der Stadthalle Zur Fotostrecke

Die gingen vor allem an die vielen Tanzgruppen, die den ganzen Nachmittag über für tolle Stimmung sorgten. So überraschte die Gardetanzformation „Blaue Funken“ vom Karnevalsverein Schönau-Altenwenden mit athletisch gehobenen Figuren. Die „Tanzsterne“ aus dem gleichen Verein machten dagegen mächtig Wirbel mit munteren Showeinlagen zu fetziger Musik. Die Kindertanzgarde „Funky Teens“ vom TuS Belmicke setzte diesen bunten Tanzspaß gekonnt fort. Klassische Karnevals-Elemente zauberte dann die Kindertanzgarde „Die Crazy Girls und Boys“ vom Karnevalsverein Bielstein auf die Stadthallen-Bühne.

Mit den Tanzgarden „Ebbesterne“ und „Ebbeflöhe“ gingen dann gleich zwei Gruppen aus dem Schützenverein Valbert an den Start. Dabei eroberten die ganz jungen Ebbesternchen – hier machen sogar schon Kindergartenkinder mit – ganz schnell die Herzen des aufmerksamen Publikums. Aber auch die etwas älteren und damit routinierteren „Ebbeflöhe“ wussten zu gefallen. Schließlich zeigten noch die Showtanzformationen „Between“ und „Ping Pong“ aus der schon bei großen Tanzwettbewerben erfolgreichen Abteilung des TuS Meinerzhagen Auszüge ihres hochkarätigen Programms.

Die passende Ergänzung zu den beeindruckenden Tänzen bot mit lustigen Jonglagen der Künstler Frank Neuser aus Kreuztal. Dazu holte er Kinder aus dem Publikum als Assistenten auf die Bühne. Beim Höhepunkt seines Auftritts war das aber aus Sicherheitsgründen nicht möglich: Der Akrobat wagte eine wirklich heiße Feuershow, bei der er mit brennenden Fackeln jonglierte und meterhohe Feuerfontänen spuckte.

Angesichts des strammen Bühnenprogramms war es schön zu sehen, wie intensiv die Organisatoren ihr junges Publikum in das Geschehen mit einbezogen. Zwischen den Programmblöcken gehörte die ganze Bühne jedesmal den Kindern. Bei Karnevalsmusik wurde dort getanzt und gespielt. Und bei einigen Aufführungen durften die jungen Gäste bis auf die Vorderbühne vorrücken, um den Akteuren ganz nah zu sein.

Natürlich herrschte zwischen den Tischen im Saal und auf den Gängen ein munteres Treiben. Dicht umlagert waren die Essens- und Getränketheke sowie der große Verkaufsstand von „Highlight Ballons“ aus Hagen. Am Ende schwebten viele blaue Luftballons vom Rang hinab in den Saal. Sie wurden, ebenso wie Teile der Bühnendekoration, schnell zur Beute der wilden Karnevalsmeute. Das galt auch für die vielen Süßigkeiten, die das Kinderprinzenpaar und die Moderatorinnen am Ende von der Bühne hinab in den Saal warfen.

Alles erinnerte an die Veranstaltungen in den närrischen Hochburgen des Landes. Genauso groß wie dort waren auch die Begeisterung und die Freude beim 25. Kinderkarneval in der Meinerzhagener Stadthalle. Das tolle Programm wurde von den Stadtwerken Meinerzhagen, der Baugesellschaft Meinerzhagen, der Volksbank im Märkischen Kreis und dem Stadtmarketingverein Meinerzhagen unterstützt.