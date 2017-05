Kinder vom Kiga Inselweg in Moschee und bei Feuerwehr

Bei ihrem Besuch in der Moschee lernten die Mädchen und Jungen des evangelischen Kindergartens Inselweg die Besonderheiten des islamischen Glaubens kennen.

Meinerzhagen - Zwei Ausflüge unternahmen in dieser Woche die Mädchen und Jungen des evangelischen Kindergartens Inselweg.

Eine Unternehmung führte in die Moschee am Siepener Weg. „Unseren evangelischen Kindergarten im Inselweg besuchen auch Kinder anderer Kulturen. Deshalb möchten wir die Kinder auch mit deren religiösen Gewohnheiten bekannt machen“, so Erzieherin Silke Busch.

Da jetzt für die muslimischen Kinder eine besondere Zeit beginne – Ramadan mit anschließendem Zuckerfest – habe sich der Besuch der Moschee am vergangenen Mittwoch besonders angeboten.

Die Kindergartenkinder wurden hier vom Imam, seiner Frau und weiteren Gemeindemitgliedern begrüßt. Sie zeigten den Kindern und Erzieherinnen die Moschee und erklärten ihnen einige Inhalte des islamischen Glaubens.

Einen besonderen Ausflug erlebten außerdem die künftigen Schulanfänger der Einrichtung. Zusammen mit ihren Vätern besichtigten die Mädchen und Jungen das Gerätehaus des Löschzugs Meinerzhagen am Florianweg. Hier erfuhren sie Wissenswertes über die vielfältigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Meinerzhagen. Als Höhepunkt des Vormittags durften alle „mutigen“ Kinder mit der Drehleiter der Feuerwehr in die Höhe aufsteigen.