110 junge Entdecker bei Bibelwoche im Ebbedorf

© Müller

Valbert - Beobachten und kombinieren war während der Kinderbibelwoche in der evangelischen Kirche in Valbert gefragt. An drei Vormittagen verfolgten rund 110 Bibelentdecker aus Schule und Kindergärten die Ermittlungen von Detektiv Pfiffig (Pastor Peter Winterhoff), der im Auftrag von Pontius Pilatus den rätselhaften Fall um zwei „Jesusleute“ untersucht.