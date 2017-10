Kinderbibelwoche: Jungen und Mädchen lüften Geheimnis

Meinerzhagen - „Dem Geheimnis auf der Spur“ sind in dieser Woche rund 100 Mädchen und Jungen bei der Kinderbibelwoche.

In der Stadthalle ging es dabei an drei Vormittagen auf Zeitreise. „Wir entdecken gemeinsam, wie die Bibel entstanden ist“, berichtete Pfarrerin Sophie Ihne am Freitag, als die Kinder beim Anspiel einen Mann kennenlernten, durch dessen Wirken die Christen heute das Buch der Bücher lesen können. Martin Luther, den Jugendreferentin Kristine Büscher am Freitag auf der Wartburg „besuchte“, hatte mit der Übersetzung der Bibel viel Arbeit, das stellten auch die Kinder schnell fest. Sie lernten aber auch, dass sie die Erzählungen der Bibel dank seiner Übersetzung verstehen können.

An den beiden Tagen zuvor begegneten sie David und Goliath, die ihnen vermittelten , wie die Geschichten, die sich in der Bibel finden, weiter erzählt und aufgeschrieben wurden.

Auch das Bastelangebot passte zum Thema: Am Freitag entstanden Geheimcodes, Stifthalter und Schriftrollen in verschiedenen Sprachen. Pfarrer Thorsten Rehberg zeigte einen Trick, wie die halbe Bibel in vier Sprachen auf ein kleines Poster passt.

An der ökumenischen Veranstaltung nehmen auch die Kinder der drei evangelischen Kindergärten sowie des katholischen Kindergartens St. Martin teil.

Samstag steht für alle ein Besuch des Freilichtmuseums in Hagen an. Auch da geht es bei einer Führung um das Thema Buchdruck. Sonntag findet dann zum Abschluss der Kinderbibelwoche ab 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Marien statt. In der Jesus-Christus-Kirche findet daher kein Gottesdienst statt.