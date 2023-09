„Kinder waren uns wichtiger“: Kritik an Kommunikation

Von: Sarah Lorencic

Die Kita St. Christopherus in Valbert soll nahtlos einen neuen Träger haben, damit kein Kind unbetreut bleibt. Der Standort ist wichtig, vor allem weil Wege nach Meinerzhagen sonst sehr lang wären. © DPA

Es muss schnell gehen in Sachen Kita Valbert. Ein neuer Träger muss her, ein Ratsbeschluss ebenfalls. Und es sieht gut aus. Kritik gibt es dennoch.

Valbert – In einer „Hau-Ruck-Aktion“, für die man sich seitens der Stadtverwaltung bei den Mitgliedern des Sozialausschusses der Stadt auch entschuldigte, ging es am Mittwoch um die Valberter Kita St. Christopherus, die ab August 2024 einen neuen Träger braucht. Wie bekannt, zieht sich der bisherige Träger, der Kita Zweckverband des Bistums Essen, aus Valbert zurück. Doch mit einem neuen Träger werden auch neue Kosten entstehen, denn bei den Bewerbungsgesprächen mit neuen potenziellen Trägern wurde klar: Die Stadt muss den freiwilligen Zuschuss zum Trägeranteil gemäß Kinderbildungsgesetz von 40 auf 100 Prozent erhöhen. Im Falle der Kita in Valbert würde das die Stadt fortan 55 000 Euro statt bisher 15 000 Euro kosten.

Vorberatend für den Rat, der am Montag tagt, kam der Sozialausschuss dazu in einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Wie Fachbereichsleiter Frank Markus einleitend erklärte, würde normalerweise immer erst interfraktionell diskutiert, aber das sei in diesem Fall nicht möglich gewesen. Aber der Grund sei doch „recht erfreulich“. Denn die Kita-Nachfolge ist so gut wie geregelt. Als Investor, der die Kita zukunftsfähig ausbaut, wurde die Meinerzhagener Baugesellschaft gefunden. Die derzeit zweigruppige Kita soll fortan dreigruppig sein, was für einen Träger heute das Minimum ist, wie man den Ausschussmitgliedern erklärte. „Unter drei“ sei eine Kita alles andere als wirtschaftlich. Und erläutert wurde auch, dass es für die Trägerschaft vier Bewerbungen gab.

Nachfolgeregelung muss schnell geregelt werden

Für den Fortgang der Nachfolgeregelung wird aber der Ratsbeschluss über die Übernahme des Trägeranteils für den Jugendhilfeausschuss, der am Dienstag zusammenkommt, benötigt. Wird die Übernahme nicht beschlossen, könnte es sein, dass keine Nachfolge zustande kommt und die Kita in Valbert ab August schließen müsste. Und das wolle man mit allen Kräften vermeiden, wie Fachbereichsleiterin Sabrina Müller betonte. Drei der vier Bewerber fordern eben diese 100-prozentige Übernahme, ein Bewerber wäre vorerst auch mit 50 bis 70 Prozent zufrieden, fordert aber dafür Sachleistungen wie das Heckeschneiden, Sandkastenbefüllen und Ähnliches, erklärte Müller und sagte, dass auch das finanziell am Ende keinen Unterschied zur 100 Prozent-Förderung machen würde. Sie räumte ein, dass man seitens der Verwaltung nicht habe kommen sehen, dass diese Forderungen gestellt werden würden. Mittlerweile wisse sie aus Gesprächen mit dem dem Kreisjugendamt, dass diese Forderung mittlerweile Standard ist und selbst diese eigentlich nicht reiche. Man sei „überrascht“ gewesen.

Und so überraschend kam nun auch der Ausschuss zusammen. Aber aus gutem Grund: Denn die nächste Ratssitzung ist erst im Oktober. Wie Frank Markus erklärte, führe die schnelle Entscheidung am Ende auch dazu, dass man zwei Monate gewinnt, die die Meinerzhagener Baugesellschaft für die Ausschreibung nutzen kann, um zu günstigeren Preisen die Kita umzubauen und am Ende früher fertig zu sein.

Kreis nennt Bewerber und Empfehlung

Es geht alles sehr schnell, was grundsätzlich gut sei. Doch eine Sache stieß den Mitgliedern des Sozialausschusses dennoch sauer auf: Die Stadt nennt in der Beschlussvorlage die vier Bewerber nicht, der Kreis nennt aber nicht nur diese in seiner Vorlage für den Jugendhilfeausschuss, sondern zudem auch den bevorzugten Träger, für den man sich „einvernehmlich“ nach „ausführlicher Beratung zwischen der Stadt Meinerzhagen und dem Kreisjugendamt“ entschieden habe: die Awo, wie unsere Redaktion berichtete. Mit im Rennen waren auch das DRK, die Johanniter und Sentiris.

Dass die Ausschussmitglieder über die Presse darüber informiert wurden, kritisierte Birgit Claus (Grüne). Als Erklärung hieß es dazu, man wollte dem Kreis nicht zuvorkommen. Birgit Claus wollte wissen, wer von den Vieren nur eine Übernahme von 50 bis 70 Prozent des Trägeranteils fordere. Wie die Fachbereichsleiterin sagte, handele es sich dabei um die Sentiris gGmbH mit Sitz in Halver.

Politiker durch Presse informiert

Überrascht über die Informationen durch die Presse war man auch innerhalb der CDU-Fraktion, wie Jan Blume sagte. Er wolle „kein großes Thema daraus machen“, wunderte sich aber darüber, dass die Auswahl zwischen vier Trägern offenbar einfach getroffen wurde. Dagegen hielt Frank Markus, der erklärte, dass die Entscheidung über die Trägerschaft der Jugendhilfeausschuss trifft. Schon rein fachlich, ergänzte Sabrina Müller, könne man diese Entscheidung innerhalb der Stadtverwaltung gar nicht treffen. Die Stadt habe lediglich eine „beratende Stimme“ gehabt.

Seitens der Stadtverwaltung habe man sich überlegt, welche Bedürfnisse besonders wichtig seien für Valbert. Dabei ging es um Kinderschutzkonzepte, Inklusion und die Frische Zubereitung von Speisen, wie Sabrina Müller beispielhaft aufzählte. Es sei kein Träger unter den Bewerbern gewesen, der aus Sicht der Stadt unpassend gewesen wäre. Deutlichere Worte, die die Empfehlung für die Awo begründen, liest man in der Vorlage für den Jugendhilfeausschuss: „Die Awo ist eine verlässliche, bekannte und sehr erfahrene Trägerin von Kindertageseinrichtungen im Märkischen Kreis. Die Awo zeichnet sich durch eine besondere Fachkompetenz bei der Betreuung von Kindern mit Behinderung aus. Vor dem Hintergrund der derzeit stattfindenden Weiterentwicklung zu einem inklusiven frühkindlichen Bildungssystem, bietet die Awo optimale Voraussetzung bei der Weiterentwicklung der Kinderbetreuungslandschaft.“ Die Awo verfügt bereits über zwei Kindertageseinrichtungen in Meinerzhagen, eine Großtagespflegestelle, das Kindertagespflegebüro sowie über eine Familienberatungsstelle. Sie könne damit „ideal an das vorhandene Netzwerk anknüpfen“. Und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels könnten sich Synergieeffekte im Bereich der Personalwirtschaft ergeben.

Ausschuss stimmt einstimmig für Kostenübernahme

Auf die erneute Nachfrage von Birgit Claus, ob die Trägerschaft bereits entschieden sei, betonte Sabrina Müller, dass dem nicht so sei – schließlich tagt der Jugendhilfeausschuss, der sein abschließendes Votum abgeben muss, erst am Dienstag. Der Vorschlag für den Beschluss ist aber eindeutig formuliert: „Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung Meinerzhagen-Valbert zum Kindergartenjahr 2024/2025 an die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis zu übertragen.“

Daran hatte grundsätzlich auch niemand etwas auszusetzen, im Gegenteil. Die Awo sei ein „verlässlicher Partner“, wie sich die Mitglieder einig waren. Nur die Kommunikation der Stadt hakte. „Hätte halt nicht in der Presse sein dürfen“, sagte Fritz Hertrampf, Mitglied im Beirat des Jugendzentrums, und bat um mehr Sensibilität in der Öffentlichkeitsarbeit, konnte aber wiederum verstehen, dass es eben schnell gehen musste. „Da waren uns die Kinder wichtiger“, sagt Frank Markus. Der Ausschuss stimmte einstimmig für die Übernahme der Kosten.