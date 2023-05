Kinder stecken im Fahrstuhl fest: 13-Jähriger ruft sofort die Feuerwehr

Von: Sarah Lorencic

Feuerwehreinsatz in Meinerzhagen: Zwei Kinder sind im Fahrstuhl am ZOB stecken geblieben. © Sarah Lorencic

Das war ein Abenteuer, mit dem zwei Jungen auf dem Weg von der Schule nach Hause nicht gerechnet haben.

Meinerzhagen - Zwei Jungen aus Plettenberg sind am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr im Fahrstuhl am ZOB Meinerzhagen stecken geblieben. Es war die Frage: Was ist schneller? Laufen oder Aufzug fahren? Nun, die Antwort wissen die Beteiligten jetzt. Die Fahrt mit dem Fahrstuhl kann - wie in diesem Fall - mitunter 45 Minuten dauern.

Am Mittag eilten zwei Feuerwehrmänner des Löschzuges 1 Meinerzhagen den Jungen zu Hilfe. Auch vor Ort waren zwei Polizisten. Die Feuerwehrmänner versuchten, was sie konnten mit dem Wissen, das sie hatten und sich aus einem Handbuch im Kapitel „Evakuierungsanleitung“ schnell aneigneten. Doch es dauerte, bis sich der Aufzug in Bewegung setzte.

Feuerwehreinsatz in Meinerzhagen: Zwei Kinder sind im Fahrstuhl am ZOB stecken geblieben. © Sarah Lorencic

Als der Fahrstuhl auf der oberen Etage angekommen war, mussten die Türen des Fahrstuhls geöffnet werden. Doch auch hier war Geduld von den beiden Plettenbergern gefragt. Draußen wartete die ganze Zeit eine Gruppe Jugendlicher, die den Vergleichstest über die Treppe gewonnen hat. Zusammen kamen die Schülerinnen und Schüler der Phönixschule am Bahnhof mit dem Bus an und wollten eigentlich den nächsten Zug nach Hause nehmen. Einig war sich aber alle, dass sie nicht fahren, bevor die beiden Jungen befreit worden sind. Und so kam es, dass der Zug nach Hause ohne sie fuhr.

Aus der Gruppe hat der 13-Jährige Levent aus Halver den Notruf abgesetzt. Für ihn selbstverständlich, erzählt er auf dem Bahnsteig. Er rief sofort die 112 an. Und die Jugendlichen machten sich Sorgen um ihre Schulkollegen. „Die Luft wird doch immer schlechter da drin“, sagte ein Mädchen.

45 Minuten dauerte das Abenteuer für die Jungen aus Plettenberg. Sie sprangen aus dem Aufzug in die Arme eines Freundes und vorbei an den Einsatzkräften. © Sarah Lorencic

Gegen 12 Uhr traf ein Techniker ein, der bei der Öffnung der Fahrstuhltür helfen konnte. Zehn Minuten später war das Abenteuer für die Jungen aus Plettenberg dann vorbei. Sie sprangen aus dem Aufzug in die Arme eines Freundes und vorbei an den Einsatzkräften. Zielstrebig wollten die zwei Jungen die Treppen zum Gleis runtergehen, doch da wurden sie von den Polizeibeamten zurückgerufen und daran erinnert, sich bei den Feuerwehrleuten für den Einsatz zu bedanken. „Respekt muss man haben“, sagte Levent dazu.