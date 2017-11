Fröhlich toben bei der Weihnachtsfeier

+ © Czichowski Fröhliche Weihnacht: Die Tagesmütter der Awo-Kindertagespflege trafen sich zu ihrer Weihnachtsfeier in der Tus-Halle. Zum Beginn sangen sie zusammen, bevor aus der Sporthalle das Lachen spielender Kinder ertönte. © Czichowski

Meinerzhagen - Spiel und Sport beim Kinderhort: Bei der Weihnachtsfeier der Awo-Kindertagespflege kamen am Mittwoch 15 Tagesmütter aus Kierspe und Meinerzhagen in der Tus-Halle an der Genkeler Straße zum Singen, Spielen und Austauschen zusammen.