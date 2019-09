Weltkindertag wird in Meinerzhagen mit einem großen Fest gefeiert

Am 21. September auf dem Otto-Fuchs-Platz und in der Stadthalle

+ © Benninghaus Susanne Berndt (Awo), Tobias Vogt (Volksbank in Südwestfalen) und Daniela Schmale (Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen freuen sich auf den Weltkindertag. Für ihre tollen Bilder, mit denen sie sich am Malwettbewerb beteiligten, erhielten Nico Soennecken, der durch seinen jüngeren Bruder vertreten wurde, Lennox Schattner und Giulia Weischede ein Geschenk. © Benninghaus

Meinerzhagen – Am 20. September ist Weltkindertag, und der wird auch in Meinerzhagen jedes Jahr groß gefeiert, diesmal am Samstag, 21. September. Der Otto-Fuchs-Platz und das Foyer der Stadthalle wird sich dann in eine riesige Spielstraße verwandeln