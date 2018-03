OGS-Kinder lernen richtiges Verhalten im Straßenverkehr

Meinerzhagen - Zwei Wochen lang begleiteten Marianne Ochsner und Yasemin Yücel von der Gertrud-Bäumer-Berufsschule sechs Kinder aus der OGS der Grundschule Kohlberg bei einem besonders Projekt zum Thema Verkehrserziehung.

Dass nur sechs Kinder der Gruppe zugeordnet werden konnten, war eine Vorgabe, die die beiden Mädchen erfüllen mussten. Da es aber vorkam, dass das eine oder andere Kind an einem Tag nicht teilnehmen konnte, hatten auch weitere Jungen oder Mädchen die Gelegenheit, einmal mitzumachen.

Jeden Nachmittag waren die angehenden Erzieherinnen in der OGS und arbeiteten mit den Kindern an acht verschiedenen Aktionen. Dabei konnten die Kinder den Verlauf der Aktivitäten selber bestimmen.

So entstanden nach und nach die verschiedensten Verkehrsschilder, die inmitten ihres Straßenparcours, der im Ruheraum der Schule aufgebaut wurde, ihren Platz fanden.

Am letzten Tag des Projekts zeigten die Kinder, was sie alles gelernt haben und wie man sich im Straßenverkehr verhalten muss. Auch viele andere Dinge, die alle im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stehen, wurde von den Kindern während dieser Zeit gebastelt und in einem Klassenzimmer entsprechend aufgebaut.

Den Kindern hat diese Aktion, die von der Leiterin der OGS Nadine Ley begleitet wurde, großen Spaß gemacht, und alle sechs Mädchen waren mit Begeisterung dabei. Auch Marianne Ochsner und Yasemine Yücel hatten große Freude bei der Arbeit mit den Kindern und überraschten sie zum Abschluss mit leckeren Schokoladen-Muffins.