Große Herausforderung: Das Oratorium Elias

Meinerzhagen - Elias, das Oratorium des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, ist für Chor, Orchester und Solisten eine große Herausforderung. Die Musik ist mal dramatisch, mal zartfühlend. Bewegte Passagen wechseln mit leisen, besinnlichen Einschüben ab.

Wie wunderbar dieses, an das Alte Testament angelehnte Werk klingen kann, zeigte am Sonntagabend der Kiersper Chor Cantamus bei einem gelungen Konzert in der Meinerzhagener Stadthalle. Musikalischer Leiter und Dirigent Frank Bisterfeld hatte sich als passende Unterstützung eine Reihe sehr guter Mitstreiter geholt.

Für die musikalische Begleitung sorgten die 40 Musiker des Kourion Orchesters aus Münster; benannt nach der antiken zypriotischen Ruinenstadt mit ihrem berühmten Theater. Die Musiker präsentierten sich als ein eingespieltes Sinfonieorchester mit fähigen Profis. Das galt auch für die fünf Solisten.

Die Frauenstimmen übernahmen Katharina Leyher (Sopran), Petra König-Gurian (Sopran) und Lena Sutor-Wernich (Mezzosopran/Alt). Bei den männlichen Solisten mussten die Organisatoren noch kurz vor dem Konzerttermin eine Umbesetzung vornehmen. „Marcus Ullmann ist erkrankt. Opernsänger Ray M. Wade jr. aus Köln hat sich bereit erklärt, kurzfristig einzuspringen“, informierte Cantamus-Vorsitzender Ralf Nebel das Publikum während der Begrüßung. Ein Glücksgriff, wie sich herausstellte. Sein Einsatz als Obadjah, dem Palastvorsteher des Königs Ahab von Israel, der Propheten wie Elias hilft, zeigte gleich zu Beginn großes Können und sichere Routine. Kein Wunder: Der Amerikaner Ray M. Wade jr. hat mit so renommierten Orchestern wie dem der Metropolitan Opera und der Deutschen Oper Berlin zusammengearbeitet.

Als Solist am stärksten gefordert war Bariton Georg Gädker. Der europaweit gefragte Konzert- und Opernsänger übernahm mit dem Elias den Text der Hauptfigur. Ob im Zusammenspiel mit dem Orchester oder dem großen Chor: Genau wie die anderen Solisten wusste Georg Gädker während des gut zweistündigen Konzerts rundum zu überzeugen.

Gleiches galt für die vielen Sängerinnen und Sänger des Chores. Die Kiersper hatten sich mit Aktiven aus dem KölnChor, einem der großen Konzertchöre aus dem Köln-Bonner Raum, verstärkt. Dieses hochkarätige Ensemble unter der Leitung von Frank Bisterfeld ging - nicht zuletzt dank der intensiven Vorbereitung - das anspruchsvolle Werk souverän an. Von Nervosität war kaum etwas zu spüren.

Ob Profi oder Amateur: Alle Beteiligten fanden schnell zueinander. Ein gelungenes Beispiel dafür gab es zu Beginn des zweiten Teils, in dem es um die Bedrohung und den Rückzug des Elias geht. Erneut klagt Elias hier König Ahab an, den falschen Göttern zu huldigen. Doch die Königin reißt das Geschehen an sich, woraus sich ein musikalisch unterlegtes Rede und Antwortspiel zwischen der Solistin und dem vom Chor gesungenen Volk ergibt. Hier, wie auch an vielen anderen Stellen, gelang das Zusammenspiel auf den Punkt genau.

Schließlich verkündet der Schlusschor die Ankunft des Messias, der das Wirken des Propheten Elias fortsetzen wird. Diese monumentale Krönung des Oratoriums setzten der Chor mit viel Stimmkraft und das Orchester mit einem vollen, raumgreifenden Klang perfekt um. Genau darauf hatten sich viele der Musikkenner im Publikum besonders gefreut. Die rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörer dankten am Ende allen Beteiligten mit lang anhaltendem Applaus.

Ein überglücklicher Frank Bisterfeld gab dieses Dankeschön gerne an die engagierten Musiker und Sänger weiter. Für die Cantamus-Aktiven war der Konzertabend ein absoluter Höhepunkt im Vereinsgeschehen. Sie hoffen jetzt, dass der Vortrag am Sonntag Lust gemacht hat, bei Cantamus mitzusingen.