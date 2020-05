Ferien in der Corona-Krise: Keine Angebote – oder abgespeckt

So wie in den vergangenen Jahren werden die Ferienspiele in Kierspe nicht stattfinden. Das Foto entstand beim Ferienspielangebot des Kiersper Rallye-Clubs im Juli 2019. In Meinerzhagen fallen die Angebote in diesem Jahr komplett aus, in Kierspe soll es eine abgespeckte Version geben..

© Crummenerl