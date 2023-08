Umweltpädagogisches Zentrum muss schließen

Verlassen Meinerzhagen: Matthias und Marina Kretschmer müssen die Arbeit im Wald- und Umweltpädagogischen Zentrum in Heed nach 19 Jahren aufgeben. Das Gebäude soll für Wohnraum genutzt werden. © F. Zacharias

Eine Einrichtung, die sich als besonderer Lernort im Märkischen Kreis etabliert hat, muss bald schließen. Mit wem und wo das wald- und umweltpädagogische Zentrum seine Zukunft hat, ist offen.

Meinerzhagen – 19 Jahre lang war es ein Fixpunkt für Umweltpädagogik in der Region. Zahlreiche Schulklassen, aber auch Verbände und andere Interessensgruppen haben das wald- und umweltpädagogische Zentrum in Heed besucht, um sich von Matthias Kretschmer das Ökosystem Wald und die Chancen erneuerbarer Energien präsentieren zu lassen. Doch damit ist nun bald Schluss: Zum September müssen Matthias und Marina Kretschmer das Haus in Heed verlassen. Währen das Ehepaar Meinerzhagen verlässt und in den Vorderharz zieht, soll es für das Pädagogische Zentrum allerdings weitergehen.

Dass die Einrichtung im jahrhundertealten Gemäuer in Heed ein fester Anlaufpunkt für all jene sein würde, die an Natur und Umweltschutz interessiert sind, war für Matthias Kretschmer kein Selbstläufer. Der Anfang als „Neuer“ aus dem Oberbergischen war holprig, erinnert er sich.

Längst ein fester Bestandteil der Nachbarschaft

„Es hat allein vier Jahre gedauert, bis wir hier in der Nachbarschaft das erste Bier miteinander getrunken haben“, sagt Kretschmer und lacht heute darüber – denn mittlerweile sind Matthias und Marina Kretschmer längst in Heed „angekommen“, die Nachbarschaft funktioniert. Hier hilft man sich, man spricht miteinander – und backt sogar Brot im „Backes“, der auf dem Vorplatz des historischen Hauses in Heed steht.

Der Eingangsbereich im Erdgeschoss des einstigen Naturfreundehauses: Nicht nur Schulklassen wurden hier 19 Jahre lang über das Ökosystem Wald informiert. © Zacharias, Frank

Begonnen hatte die pädagogische Laufbahn der Kretschmers in der Eifel. Dort hatte sich das Paar erfolgreich als Herbergseltern für die Burg Monschau beworben, wo bereits Wanderungen und Erlebnisse in der Natur zum Programm zählten. Von der Eifel ging es dann nach Scharbeutz an die Ostsee, wo Kretschmers ebenfalls eine Jugendherberge betreuten.

Tipp führte zum Naturfreundehaus

Dass sie später, im Jahr 2004, schließlich nach Meinerzhagen kamen, war dem Tipp eines Bekannten zu verdanken. Aus familiären Gründen waren Marina und Matthias Kretschmer zuvor ins Bergische Land zurückgekehrt. In Bergneustadt betrieben sie einen Studienort für erneuerbare Energien. „Wir haben dort auch eine der ersten Solaranlagen im Oberbergischen gebaut“, sagt Matthias Kretschmer. „Doch der Eigentümer wollte die Immobilie dann selber nutzen und wir suchten eine neue Bleibe.“ Eine Duplizität der Ereignisse, denn eine Umnutzung des Gebäudes führt auch jetzt zum Aus für die Einrichtung im Heed. Auch hier will der Eigentümer das Gebäude nun anderweitig nutzen. „Es sollen Wohnungen entstehen“, sagt Kretschmer, der daraufhin zunächst überlegt hatte, mit dem Wald- und umweltpädagogischen Zentrum umzuziehen, sich dann aber doch dagegen entschied: Solch ein Großprojekt mit 72 Jahren anzugehen, hielten er und seine Frau dann doch nicht für realistisch. „Wir wollen das lieber in jüngere Hände geben“, sagt Kretschmer.

Webrahmen hinter der Schautafel einer Baumrinde: Auch die Spinngruppe muss sich einen neuen Treffpunkt suchen. © Zacharias, Frank

Wer sich künftig an welchem Standort um die Wald- und Umweltpädagogik im Auftrag des Trägervereins „Für Schule und Jugend“ kümmert, soll Ende August im Rahmen einer Mitgliederversammlung erörtert werden. Fest stehe aber, dass es mit der Arbeit des Zentrums weitergehen soll, betont Kretschmer. Und das gelte auch für die erfolgreich umgesetzten Projekte Wald-Aktivpfad nebst Waldklassenzimmer oder E-Bike-Ladestation. Ersterer solle durch den Verein weiter instandgehalten und genutzt werden, die erst im März von der Firma Busch und Müller gesponserte Ladestation werde von dem Unternehmen eingelagert, bis für sie ein neuer Standort gefunden ist.

Für das Waldklassenzimmer und den angeschlossenen Wald-Aktivpfad soll es auf jeden Fall weitergehen. © Kretschmer

Ganz auf die Umweltpädagogik verzichten will Matthias Kretschmer aber auch an seinem neuen Wohnort nicht. „Ich werde sicher weiter etwas für Schulklassen anbieten. Das ist in einer Zeit des ökologischen Umdenkens einfach notwendig. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen, sind wir es der jungen Generation schuldig, ihr etwas mit an die Hand zu geben. Wir haben ihr ein gewaltiges Paket hinterlassen.“

Und was wünscht Matthias Kretschmer Meinerzhagen für die Zukunft? „Zu allererst würde ich mir in Rat und Ausschüssen einen freundlicheren Umgangston wünschen.“ Häufig seien Diskussionen nicht auf sachlicher, sondern auch persönlicher Ebene geführt worden. Und eine Offenheit und mehr Gemeinschaft wünscht sich Kretschmer auch für Meinerzhagen im Allgemeinen. „Man kann einfach mehr erreichen, wenn man harmonisch zusammen und nicht gegeneinander arbeitet.“